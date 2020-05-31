Londra'da ırkçılığa karşı protesto
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Londra'da ırkçılığa karşı protesto

ABD'de siyahi George Floyd'un polis tarafından öldürülmesiyle başlayan gösteriler, İngiltere'ye sıçradı.

Londra'da ırkçılığa karşı protesto
31.05.2020 17:33 | Son Güncelleme: 31.05.2020 17:33

ABD'de siyahi George Floyd'un polis tarafından öldürülmesiyle başlayan gösteriler, İngiltere'ye sıçradı. Başkent Londra'da protestocular, "Dayanışma" ve "Siyah hayat önemli" yazılı pankartlarla yürüyüş düzenledi.

46 yaşındaki siyahi Amerikalı George Floyd'un polis memuru Derek Chauvin tarafından öldürülmesiyle ABD'de başlayan protestolar, küresel bir tepki haline geldi. İngiltere'nin başkenti Londra'da da protestocular, ırkçılığa karşı sokağa dökülerek kentin güneyindeki Peckham'a yürüdü. "Adalet yok, barış yok" sloganı atan protestocular, "Dayanışma" ve "Siyah hayat önemli" yazılı pankartlar taşıyarak ırkçılığı protesto etti. Kentin başka bir bölgesindeki protestoda ise, "Polisi ortadan kaldır" yazılı pankartlar taşındı. Göstericilere korona virüs salgını kapsamında güvende kalmaları için maske takmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları yönünde uyarı yapıldı.

"İngiltere masum değil"

Londra'da ırkçılığı protesto eden bazı protestocular, "İngiltere masum değil" diyerek Peckham'a yürürken, ana yoldaki trafiği durdurdu. İngiltere genelinde daha fazla protesto düzenlemeyi planlayan grup, yarın Trafalgar Meydanı'nda da ırkçılığa karşı yürüş gerçekleştirecek. Birmingham, Manchester, Cardiff ve Glasgow bölgelerinde de önümüzdeki günlerde benzer gösteriler yapılması planlanırken, 7 Haziran Pazar günü Londra'nın merkezinde protesto gerçekleştirileceği aktarıldı. - LONDRA

Kaynak: İHA

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