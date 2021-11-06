Londra'da iklim protestosu

İngiltere'nin başkenti Londra'da çevreciler, iklim değişikliğini protesto etti.

İngiltere'nin başkenti Londra'da çevreciler, iklim değişikliğini protesto etmek için sokaklara döküldü. İngiltere Merkez Bankası'nın önünde toplanan göstericiler, Trafalgar Meydanı'na doğru yürüdü. Pankart taşıyan göstericiler, iklim değişikliği ile ilgili alınması gereken önlemlere dikkat çekti. Küresel sıcaklık artışının 2 santigrat derecenin altında tutulması gerektiğini savunan protestocular, Trafalgar Meydanı'nda kurulan sahneye çıkarak konuşma yaptı. Yaklaşık 3.5 saat süren protestoda çok sayıda polis görev yaparken, gösteri alanına çıkan birçok yol güvenlik gerekçesiyle trafiğe kapatıldı. Eş zamanlı olarak İskoçya'nın Glasgow şehrinde de iklim zirvesinin gerçekleştirildiği bölgede protesto gerçekleştirildi. - LONDRA