Londra'da Hindistan karşıtı protesto

03.09.2019 22:02

Hindistan ile Pakistan arasında yaşanan Keşmir krizinden Hindistan'ı sorumlu tutan binlerce Pakistan ve Keşmir kökenli kişi İngiltere'nin başkenti Londra'da protesto gösterisi düzenledi.



Londra'daki Parlamento Meydanı'nda bir araya gelen Pakistan ve Keşmir kökenli en az 5 bin kişi Hindistan ile Pakistan arasında yaşanan Keşmir krizindeki rolü sebebi ile Hindistan'ı protesto etmek amacı ile Hindistan Başkonsolosluğuna doğru yürüyüş düzenledi. Ellerinde Keşmir bayrakları taşıyan vatandaşlar Hindistan Başbakanı Narendra Modi'yi ve politikalarını eleştiren pankartlar açarak Modi karşıtı sloganlar attı. Eyleme katılmak için İngiltere'nin çeşitli yerlerinden gelen protestocular Hindistan Başkonsolosluğunun önüne geldiğinde ise Başkonsolosluk binasına yumurta ve domates fırlattı. - LONDRA

Kaynak: İHA