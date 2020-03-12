Londra'da Girişimci- Yatırımcı Buluşması!
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Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Londra, Genç, Güncel

Londra'da Girişimci- Yatırımcı Buluşması!

AB Projesi kapsamında, Genç MÜSİAD ve Ulusal Ajans ortaklığında Londra Girişimcilik Köprüsü Projesi gerçekleştirildi.

12.03.2020 14:30 | Son Güncelleme: 12.03.2020 14:30
Londra'da Girişimci- Yatırımcı Buluşması!

23-28 Şubat 2020 tarihlerinde düzenlenen etkinlikte, Türkiye'den 12 genç girişimci Londra'daki yatırımcılarla buluşturuldu.

Genç MÜSİAD tarafından AB projesi kapsamında destek alınarak ilk kez düzenlenen "Londra Girişimcilik Köprüsü" projesi geçtiğimiz hafta yapıldı. Erasmus Plus çatısı altında, AB desteği ve MÜSİAD İngiltere şubesi iş birliğinde bir araya gelen katılımcılar, yabancı yatırımcılar ile tanışma, girişimlerini anlatma ve İngiltere'deki girişimcilik ekosistemini tanıma fırsatı yakaladı. Genç girişimcilerimiz, aynı zamanda globale açılma konusunda da yetkinlik kazandı.

Startup geliştirme programı üzerine istişarelerle gerçekleşen etkinlikte, girişimciler ufuk açacak ve destek alabilecekleri önemli kurumlarla buluşturuldu. Londrada yapılan ziyaretler kapsamında, Londra Başkonsolosu Sn. Çınar Ergin, Londra Büyükelçisi Sn. Ümit Yalçın, Londra Ticaret Baş Müşaviri Sn. Tarık Sönmez, Londra Eğitim Müşaviri Sn. Hasan Ünsal, TRT World Londra Genel Yayın Yönetmeni Sn.Fatih Er, Pladis Global CEO'su Sn. Salman Amin, THY Londra, Yunus Emre Enstitüsü ve TURKEN kurumları ziyaret edildi. Ayrıca Pladis Global fabrikası gezildi.

Girişimcilerimiz, yapılan ziyaretlerde melek yatırımcılara, hızlandırıcılara ve start-up danışmanlarına sunum yapıp bire bir görüşmeler gerçekleştirme imkanı elde etti.

Taklit Eden Değil Rol Model Olan Bir Gençlik Tasavvuru

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, genç girişimcilerin, özellikle yurt dışındaki bu tarz etkinliklere katılarak ufuklarını geliştirmelerinin, gelecek vizyonu kazanmaları adına oldukça verimli olduğunu belirtti. Genç girişimcilerin Türkiye'nin geleceğini şekillendireceğine dikkat çeken Kaan, bu minvalde gençlerin dünyadaki trendleri yakından takip etmeleri ve yeni fikirler üreterek aksiyon almaları gerektiğini ifade etti. Ülkemizin taklit eden değil, rol model olan girişimcilere ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Kaan, genç girişimcilerin özellikle inovasyon- AR-GE, start-up ve teknoloji konuları üzerine eğilmelerinin, hem kendi kişisel kariyerlerinin ilerlemesinde hem de devletimizin uluslararası arenada saygın ve prestij sahibi bir ülke olmasında önemli rol oynayacağına dikkat çekti.

Projeyle ilgili, Genç MÜSİAD Başkanı Furkan Akbal, "Dönüşüm ve aksiyon yılı ilan ettiğimiz dönemimizde birçok projeyi hayata geçirdik, yerel çok sayıda üye firmamızı, ulusal Pazar ile, ulusal pek çok üye firmamızı yurtdışı programlarımız vesilesi ile global pazarla tanıştırdık . Yapmış olduğumuz nitelikli ve vizyoner eğitim yaklaşımıyla kişisel gelişim anlamında önemli mesafeler kat ettik. Ayrıca yapmış olduğumuz çalışmalar ve hazırlamış olduğumuz raporlar doğrultusunda ülkemizin ciddi bir girişimcilik üssü olduğunu ve pek çok ülke ile kıyaslandığında girişimci sayımızın da bir hayli fazla olduğunu gözlemledik. Ancak araştırmalarımız neticesinde aynı zamanda genç girişimlere yapılan özel sektör yatırımlarının yeteri düzeyde olmadığını, pek çok girişimcimizin ihtiyacı olan yatırımı bulamadığını ve bu nedenle umut vadeden birçok girişimin başarıya ulaşamadığını gördük. Ekosistemimizin bu eksikliğini giderme anlamında Genç MÜSİAD olarak üstümüze düşen sorumluluğu yerine getirmek için bu alanda önemli çalışmalara imza attık. Bu çalışmalardan biri de Girişimcilik Köprüsü projemiz oldu. Bu proje ile beraber yüzlerce girişimcimizin başvurusunu aldık, mülakatlar gerçekleştirdik ve bu mülakatların sonucunda 12 başarılı girişimi seçip, onları uluslararası yatırım ağları ile tanıştırdık. Görüşmeler neticesinde hem yatırım ağlarından hem de girişimcilerimizden pek çok olumlu görüş aldık. İnşallah organize etmiş olduğumuz bu projemiz hayırlı sonuçlar getirerek hem girişimcilerimize, hem de ülkemiz girişimcilik ekosistemine katkı sağlayacaktır. Tüm girişimcilerimizi tekrar tebrik ediyorum" dedi.

Proje ortağı olan MÜSİAD İngiltere Şube Başkanı Mustafa Demir; "Ev sahibi olarak Türkiye'den gelen girişimci kardeşlerimizin projeleri bizleri heyecanlandırdı, projelere baktığımızda hem başarılı hem de her iki ülkeye katkı sağlayacak projeler" dedi.

Kaynak: Bültenler

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Manşet

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