Londra'da Gaziantep Rüzgarı Esecek

İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilecek Londra Moda Haftası'nda Gaziantep rüzgarı esecek.



Londra'da yaşayan dünyaca ünlü Türk modacı Bora Aksu, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in girişimleri ile Londra'da 15 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek dünya modasının kalbinin attığı Londra Moda Haftası'nda Gaziantep'in "Kutnu" kumaşından hazırladığı özel tasarımıyla şov yapmaya hazırlanıyor. Bora Aksu, İlkbahar-Yaz 2018 koleksiyonu çağdaş Türk resim sanatının kadın öncüsü sayılan Mihri Müşfik Hanımın hayatından esinlenerek hazırlandı. Osmanlı Devleti'nin son yüzyılında yaşamış, sarayda büyüyen ve saray ressamlarından resim dersi alan Mihri Müşfik Hanım, Cumhuriyet döneminin ilk kadın ressamı unvanıyla anılıyor. Bu dönemin ilk kız sanat okulu İnas Sanayi-i Nefise Mektebi'nin kurucusu olan Mihri Müşfik Hanım, Türk kadın ressamlarına eğitim sisteminde yer verilmesine ve kendini göstermesine zemin hazırlayan öncü kadınlardan biridir. Moda haftası öncesinde, Fatma Şahin ve Gaziantep Sanayi Odası başkanı Adil Konukoğlu, Kutnu Tanıtım Kurulu Başkanı Jülide Konukoğlu'nun katılımıyla Londra'da basın toplantısı düzenlendi.



Bora Aksu, 2018 ilkbahar Yaz koleksiyonunu hazırlarken; Osmanlı saraylarında büyüyen Mihri Müşfik Hanımın kontrastlarla dolu yaşantısını, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in girişimleri ile saray kumaşı olarak da bilinen "Kutnu" kumaşı ile koleksiyona yansıtıyor.



Çok büyük tarihi bir değeri olan 16. yüzyıldan itibaren Gaziantep'te el tezgahlarında dokunan ve Anadolu Selçukluları'na uzanan ve Osmanlı padişahları tarafından kullanılan "Kutnu" kumaşı Bora Aksu'nun koleksiyonunda sofistike zarif ve asil bir hava yaratıyor. Kutnu kumaşının orijinal renkleri olan koyu kırmızı,koyu mavi ve lacivert tonları turkuaz, pastel mavi ve pembelerle bir arada kullanılıyor. Kutnu kumaşının zengin ve derin renk paleti koleksiyonun renklerine yansıyor.



Romantik, saraylı ve cesur bir koleksiyon olan yaz 2018 koleksiyonunda "Kutnu" kumaşının yanı sıra "Kutnu"nun geleneksel dokusuyla kontrast oluşturan ince ipek, tül, şifon ve pamuklu kumaşlar kullanılarak klasik ve modernlik bir arada yaşatılıyor. Elbiselerde romantik ve nostaljik siluetler görünürken, ceket, etek gibi ayrı parçalarsa modern ve sofistike bir hava estiriyor. Türk kültür ve sanatının özünü oluşturan el dokuması, el işi nakışları modern bir şeklide defilesine yansıtarak bu şeklide güncel kalmasını sağlayan Ünlü modacı, 2018 yaz koleksiyonuna Kutnu kumaşını dahil ederek, bu geleneksel dokunuşu tüm dünyaya tanıtmayı amaçlıyor.



Bora Aksu kimdir?



İngiltere'de Londra Central Saint Martins moda okulundan 2003 yılında üstün başarı ile mezun olan Bora Aksu, İzmir'de doğdu. İlk moda tasarım ödülünü İzmir Pret Fuarı'nda alan Aksu, ilk defilesini 2003 yılında Londra Moda Haftası kapsamında düzenledi. Aksu, İngiltere Moda Konseyi tarafından Londra Moda Haftası resmi listesine kısa sürede kabul edilen nadir tasarımcılardan.



Londra Moda Haftası'na her yıl aralıksız katılan Aksu, moda dünyasında büyük öneme sahip olan yeni kuşak moda tasarımcısı ödülüne dört kez layık görüldü. 2012 yılında Kraliçe Elizabeth tarafından Buckingham Sarayi'na davet edilerek Kraliçe Elizabeth'in de takdirini alan genç modacı 2015 yılında mağazalaşma sürecine girdi. Geçtiğimiz ay Hongkong, Shanghai, Beijing, Parisian Macao dan sonra Nanjing te 13. mağazasını açan Bora Aksu, global bir dünya markası olma yönünde emin adımlarla yürümeye devam ediyor



Kutnu kumaşı



Çözgü adı verilen dikey ipliklerde ipek, atkı adı verilen yatay ipliklerde pamuğun kullanıldığı, renkli dikey çizgilerden oluşan desenli parlak yüzeyli dokuma türüdür. Geçmişte ahşaptan yapılmış kamçılı çekme tezgahta mekikle dokuma tekniği kullanılarak dokunan kutnu, günümüzde daha gelişmiş armürlü ve jakarlı tezgahlarda üretilmektedir. Üretimin gerçekleştirildiği tezgahlar değişse de kutnu kumaşın dokunma yöntemi yüzyıllardan bu yana aynı kalmıştır.



Ülkemizde sadece Gaziantep'te icra edilen kutnu dokuma sanatının 16. yüzyılda Suriye'den geldiği, Antepli ustaların kutnu kumaşı zirveye ulaştırarak geniş bir coğrafyaya kumaş satar hale geldikleri bilinmektedir.



Kutnu kumaş, sağlıklı oluşunun yanında kendine has çarpıcı renk ve desenleriyle geçmişte geniş bir coğrafyada ilgi ve talep görmüştür. Yöre insanının geleneksel giysilerinde önemli yeri bulunan kutnu, imalatının her aşamasında ayrı emeğin verildiği gerçek bir el sanatı ürünüdür. Geçmişte binlerce Gazianteplinin istihdam edildiği kutnu dokumacılığı sektörü günümüzde teknolojiye inat el emekleriyle mesleği sürdürmeye kararlı az sayıdaki usta tarafından yaşatılmaktadır. - LONDRA