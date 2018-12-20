Londra'da Gatwick Havalimanı'nda Uçuşlar İnsansız Hava Araçları Yüzünden Durduruldu

İngiltere'nin başkenti Londra'nın en büyük ikinci havalimanı Gatwick'te iki insansız hava aracı yüzünden Çarşamba gecesinden bu yana uçuşlar iptal edildi. Noel tatili öncesi yaklaşık 11 bin yolcu mahsur kaldı.

Türkiye saatiyle 24: 00'te kapatılan havalimanının gün içinde yeniden açılması bekleniyor. Hala havalimanı bölgesinde belirtilen insansız hava araçları ise helikopterle yapılan aramalara rağmen bulunamadı.

Yüzlerce sefer yapılamazken çok sayıda uçak da başka havalimanlarına yönlendirildi.

760 uçuş etkilendi

Sivil havacılık yetkilileri havalimanının kapatılmasından 760 seferin etkilendiğini açıkladı.

Yetkililer, Gatwick'e inemeyen uçakların Londra'daki Heathrow ve Luton havalimanlarının yanı sıra yoğunluk nedeniyle Manchester, Cardiff, Paris ve Amsterdam'a da yönlendirildiğini söyledi.

Gece iki insansız hava aracının görülmesi üzerine kapatılan havalimanı yerel saatle 03: 01'de yeniden açıldı. Ancak insansız hava araçlarının yeniden görülmesiyle 45 dakika sonra seferler yeniden durduruldu.

Polis insansız hava araçlarını vurmadı

Havalimanının operasyon sorumlusu Chris Woodroofe, kurşunların çevredekilere zarar verebileceği endişesiyle polisin insansız hava araçlarını vurmaktan çekindiğini söyledi.

İngiltere yasalarına göre havaalanlarının bir kilometre yakınında insanssız hava aracı uçurmak yasak.

Yasa bu suç için 5 yıla kadar hapis cezası öngörüyor.