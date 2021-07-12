Londra'da final gecesi
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Londra'da final gecesi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Dün akşam oynanan EURO 2020 Finali Londra'da renkli görüntülere sahne oldu.

Dün akşam oynanan EURO 2020 Finali Londra'da renkli görüntülere sahne oldu. Londra sokaklarında zaman zaman İngiliz ve İtalyan taraftarlar arasında gerilim yaşanırken, polis olaylara engel olmaya çalıştı.

EURO 2020 Finali İngiltere ile İtalya arasında Londra'daki Wembley Stadyumu'nda oynandı. Normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 eşitlikle sona eren final maçının galibini penaltı atışları belirledi. Penaltıları 3-2 kazanan İtalya kupaya uzanan taraf oldu. İngiliz taraftarlar maçın henüz başında gelen golle büyük sevinç yaşadı. Sokaklarda meşaleler yakıldı, havai fişekler atıldı. Yoğun kalabalığın olduğu Londra sokaklarında çöp yığınları oluşurken, taşkınlık yapan bazı taraftarlar polis tarafından gözaltına alındı. İtalyan taraftarlar da şehrin bazı mekanlarında toplanıp final heyecanı yaşadı. Zaman zaman iki ülke taraftarları arasında gerilim yaşandı. Polis olayların büyümesini önlemek için yoğun çaba harcadı. İtalya'nın şampiyonluğunun ardından İngiliz taraftarlar büyük üzüntü yaşadı.

(Yunus Dalgıç/İHA)

Londra'da final gecesi
Londra'da final gecesi
Londra'da final gecesi
Londra'da final gecesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

8 yıl önce atılan tweet gündem oldu! EURO 2020 finalinde İtalya'nın İngiltere'yi penaltılarla eleyeceğini bilmiş
8 yıl önce atılan tweet gündem oldu! EURO 2020 finalinde İtalya'nın İngiltere'yi penaltılarla eleyeceğini bilmiş
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası finali
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası finali
EURO 2020'nin normal süresi ve uzatmaları 1-1 tamamlanan final maçında İngiltere'ye penaltılarda 3-2 üstünlük sağlayan İtalya, kupanın sahibi oldu.
EURO 2020'nin normal süresi ve uzatmaları 1-1 tamamlanan final maçında İngiltere'ye penaltılarda 3-2 üstünlük sağlayan İtalya, kupanın sahibi oldu.
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