Londra'da Filistin'e Destek, İsrail'i Protesto Gösterisi

İngiltere'nin başkenti Londra'da yapılan Filistin'e destek gösterisinde İsrail'in eylemleri protesto edildi.

İngiltere'de Filistinliler için barış ve adalet kampanyaları yürüten "Palestine Solidarity Campaign (PSC)" tarafından organize edilen ve savaş karşıtı "Stop the War Coalition", Filistin'i destekleyen kampanyalar yürüten "El Aksa'nın Dostları", "Palestine Forum in Britain (PFB)", " Britanya Müslüman Birliği (MAB)" başta olmak üzere çok sayıda sivil toplum hareketinin destek verdiği gösteri için eylemciler Londra'daki Başbakanlık binası önünde bir araya geldi.

Adada yerleşik Türk vatandaşları ile Siyonizm karşıtı Yahudilerin de destek verdiği gösteriye katılan protestocular, eylemde "İsrail kan dökmeyi bırak", "Gazze'nin kuşatmasını durdurun", "İsrail bir terör devletidir" ve "Tek yaptığınız sivil öldürmek" şeklinde sloganlar attı, Filistin bayrakları ile üzerinde "Filistin'e özgürlük", "İsrail'i silahlandırmayı durdurun" ve "Filistin halkına yönelik işledikleri savaş suçlarından dolayı İsrail'i boykot edin" yazılı pankart ve dövizler taşıdı.

Yaklaşık 3 saat süren gösteride, katılımcılar ayrıca Gazze kuşatmasına son verilmesini desteklemesi ve İsrail'in eylemlerini kınaması için de Theresa May liderliğindeki İngiliz hükümetine çağrıda bulundu.

İngiliz muhalefet liderinden destek

Bu arada eylemde, Filistin yanlısı görüşleriyle bilinen İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisinin lideri Jeremy Corbyn'ın da protestoya destek kapsamında gönderdiği mesajı okundu.

İsrail güçlerince 31 Filistinlinin şehit edilmesini "zulüm" olarak nitelendiren Corbyn, mesajında "Silahsız sivillerin üzerinde gerçek mühimmat kullanmak yasa dışıdır ve buna müsamaha gösterilemez. İsrail-Filistin çatışmasına adil bir çözüm bulma sorumluluğu olan uluslararası güçlerin sessizliği son bulmalıdır." ifadelerine yer verdi.

"Büyük Dönüş Yürüyüşü"

İsrail, "Büyük Dönüş Yürüyüşü" kapsamında düzenlenen eylemlerde dün 10 kişiyi öldürmüş ve 30 Mart'tan bu yana İsrail askerlerinin şehit ettiği Filistinli sayısı 31'e yükselmişti.

Gösterilerde bin 354 Filistinli yaralanmış bunların 33'ünün durumunun ağır olduğu bilgisi verilmişti.

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42'nci yılı kapsamında geçen hafta cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Filistinliler "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında başlattıkları barışçıl gösterilerine 6 hafta devam etmeyi planlıyor. Gösterilerin 6 hafta sürmesinin bir sebebi de bu tarihte ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını açıklaması olarak gösteriliyor.

Toprak Günü nedir?

İsrail, 30 Mart 1976'da ülkenin kuzeyindeki Celile bölgesinde yaşayan İsrail vatandaşı Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koydu. Bunun üzerine Filistin halkı, bu gasbı protesto için genel greve gitti ve gösteriler düzenledi.

İsrail polisi gösterilere katılan Filistinlilere ateş açarak 6 kişiyi şehit etti, çok sayıda kişiyi yaraladı.

"Toprak Günü" olarak anılan bu olay, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmanın kaynağı olan toprak konusunda Filistinlilerin gösterdiği direnişin simgesi olarak görülüyor.