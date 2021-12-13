Londra'da Eminönü Tadı: Balık Ekmek

EMİNÖNÜ, İSTANBUL (DailyMotion.com) - Son yıllarda İngiltere'ye Türkiye'den göç edenlerin sayısındaki artış özellikle başkent Londra'ya, yeni gelen göçmenlerin Türkiye'deyken sevdiği yiyeceklerin, içeceklerin de taşınmasına neden oldu. Eminönü'nün ünlü balık ekmeği artık Londra kanallarında

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