Londra'da duvara çizilen resme maske ve eldiven takviyesi

İngiliz ressam Lionel Stanhope, Londra'da duvara çizilen İtalyan Barok ustası Caravaggio'nun Emmaus'ta Yemek adlı eserindeki karakterlere maske ve eldiven çizerek koronaya dikkat çekti.

İngiliz ressam Lionel Stanhope, Londra'da duvara çizilen İtalyan Barok ustası Caravaggio'nun Emmaus'ta Yemek adlı eserindeki karakterlere maske ve eldiven çizerek koronaya dikkat çekti.

Çin'de ortaya çıkan korona virüs Orta Doğu, Avrupa ve Uzak Doğu ülkelerinde ciddi can kayıplarına neden oldu. Salgın henüz atlatılamamışken ülkelerde vaka sayıları ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Vaka sayılarında düşüş görülmeye başlanan ülkeler önlemleri gevşetme kararı alırken sokak sanatçıları da duvarlara çizilen resimlere korona dokunuşları yapmaya devam ediyor. Avrupa'da korona kaynaklı en fazla ölümün görüldüğü İngiltere'nin başkenti Londra'da sokakta duvara çizilen İtalyan Barok ustası Caravaggio'nun Emmaus'ta Yemek adlı eseri de korona krizi ile özdeşleşti. İngiliz ressam Lionel Stanhope, Caravaggio'nun eserinde bulunan karakterlere maske ve eldiven çizdi. Ressamın bu dokunuşları İngiliz halkının da dikkatini çekti.

İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan verilere göre, son 24 saat içerisinde 693 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülkedeki toplam can kaybı 29 bin 427'ye yükseldi. İngiltere, can kayıplarının artmasıyla Avrupa'da korona kaynaklı en fazla ölümün görüldüğü ülke olurken, toplam vaka sayısı ise 194 bin 990 olarak açıklandı.

(İHA)

Kaynak: İHA