Londra'da Covid-19 salgını, yeni yıl etkinliklerini iptal ettirdi
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Londra'da Covid-19 salgını, yeni yıl etkinliklerini iptal ettirdi

İngiltere'nin başkenti Londra'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını tehlikesi nedeniyle havai fişek gösterisi dahil yeni yıl etkinlikleri iptal edildi.

Londra'da Covid-19 salgını, yeni yıl etkinliklerini iptal ettirdi
18.09.2020 17:09 | Son Güncelleme: 18.09.2020 17:18

İngiltere'nin başkenti Londra'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını tehlikesi nedeniyle havai fişek gösterisi dahil yeni yıl etkinlikleri iptal edildi.

Avrupa yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında yeniden artışa geçen vak'aları kontrol altına almaya çalışıyor. İngiltere'nin başkenti Londra'da Belediye Başkanı Sadiq Khan yaptığı açıklamada havai fişek gösterisi dahil yılbaşı etkinliklerinin iptal edildiğini duyurarak, "Yılbaşı gecesi insanların bir araya toplanmasını göze alamayız" dedi. Belediye Başkanı Khan, insanların ev konforunda ve güvenle keyif alabilecekleri bir televizyon programı üzerinde çalıştıklarını duyurdu.

Londra'da yeni yıl kutlamalarına yaklaşık 100 bin kişi katılıyordu.

Geçtiğimiz 14 Eylül'de ise vak'a sayısındaki artış nedeniyle 6'dan fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklanmıştı. İngiltere'de açıklanan son verilere göre toplam vak'a sayısı 381 bin 614'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 41 bin 705'e yükseldi. - LONDRA

Kaynak: İHA

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