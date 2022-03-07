Son dakika haberi: Londra'da çok katlı binada korkutan yangın

İngiltere'nin başkenti Londra'da çok katlı bir binanın 17'inci katında yangın çıktı.

Londra'da yer alan Whitechapel High Street'de çok katlı bir binada yangın çıktı. Londra İtfaiyesi tarafından yapılan açıklamada, yangının binanın 17'inci katında çıktığı ifade edilerek, "Çıkan yangına müdahale eden 15 itfaiye aracımız ve yaklaşık 100 itfaiyecimiz var. 64 metrelik merdivenlerimizden biri de olay yerine gönderildi" denildi.

Londra polisi tarafından yapılan açıklamada ise, binanın tahliye edildiği belirtildi. Londra Ambulans Servisi tarafından yapılan açıklamada, halktan içeride kalmaları ve pencereleri ile kapılarını kapalı tutmamaları istendi.

Yangında henüz can kaybı ve yaralı bildirilmedi.

(İHA)