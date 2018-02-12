City Havalimanı 2. Dünya Savaşı'ndan Kalma Bomba Nedeniyle Kapatıldı
Londra merkezi'ne en yakın havalimanı olan City'nin uçak pisti yakınlarında, 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu. Bombanın etkisizleştirilmesi çalışmaları için havalimanı hava trafiğine kapatıldı.
HAVA TRAFİĞİNE KAPATILDI
Londra merkezine en yakın havalimanı olan City'nin uçak pisti yakınlarında 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bir bomba bulununca, Havalimanı hava trafiğine kapatıldı.
BOMBA 2. DÜNYA SAVAŞINDAN KALMA
Uzmanlar, City Havalimanı pistinin yakınlarınki Kral 5. George Rıhtımı'ndaki inşaat çalışmaları sırasında bulunan bombanın 2. Dünya Savaşı'ndan kalma olduğunu teyit etti.
GENİŞ GÜVENLİK ÇEMBERİ OLUŞTURULDU
Bombanın etkisizleştirilmesi için başlatılan çalışmalar nedeniyle, City Havalimanı uçuşlara kapatıldı ve bölgede geniş bir güvenlik çemberi oluşturuldu.