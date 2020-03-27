Londra'da cemaatle kılınan namazlar yasaklandı İngiltere'nin başkenti Londra'da korona virüs salgını nedeni ile cemaatle kılınan namazlar yasaklandı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da korona virüs salgını nedeni ile cemaatle kılınan namazlar yasaklandı.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan korona virüs salgını ile mücadele kapsamında ülkeler tedbirlerini arttırmaya devam ediyor. İngiltere'nin başkentin Londra'da korona virüs ile mücadele kapsamında cemaatle kılınan namazlar yasaklandı. Ilford İslam Merkezi tarafından cuma namazı internet üzerinden yapılan canlı yayın ile kılındı. İmam, ibadet edenlere bu yasağın korona virüs salgınına engel olmak için alındığını duyurdu.

3 milyona yakın Müslüman'ın yaşadığı İngiltere'de toplam korona virüs vakası 14 bin 543'e, hayatını kaybedenler ise 759'a ulaştı.

(Abid Mazhar/İHA)

Kaynak: İHA