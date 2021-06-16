Londra'da Bursaspor Futbol Okulu açıldı
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Londra'da Bursaspor Futbol Okulu açıldı

Londra'da Bursaspor Futbol Okulu açıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bursaspor Futbol Okulları, dünya çağında önemli adımlar atmaya devam ediyor.

Bursaspor Futbol Okulları, dünya çağında önemli adımlar atmaya devam ediyor. Yeşil-beyazlıların bayrağı şimdide Londra'da dalgalanacak.

Türkiye'nin önde gelen altyapısına sahip Bursaspor'dan dikkat çeken bir adım geldi. Bursaspor Futbol Okulları, İngiltere'nin başkenti Londra'da futbol okulu açtığını duyurdu. Yeşil-beyazlı kulübün futbol okullarıyla ilgili oluşturduğu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Evet artık Londra'da bir futbol okulumuz var. Bursaspor bayrağı daha önce dalgalandığı yerde, tekrardan dalgalanmaya başlıyor. 2010 ruhuyla, çalışmaya ve savaşmaya devam" ifadesi yer aldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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