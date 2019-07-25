Londra'da Boris Johnson karşıtı protestolar düzenledi

Boris Johnson'ın İngiltere Başbakanı olmasının ardından, başkent Londra'da protesto gösterileri düzenlendi.

Başkent Londra'nın Westminster şehrinde bulunan ve İngiltere Başbakanının resmi konutu ve devlet ofislerinin bulunduğu Downing Caddesi yakınlarında toplanan yüzlerce kişi, Boris Johnson'ın İngiltere Başbakanı olmasını protesto etti. Görevlendirilen polislerin, caddeyi korumaya alarak, giriş çıkışları engellediği belirtildi. Öte yandan, caddede bulunan devlet ofislerindeki ya da resmi konutlardaki yetkililerin ise özel çıkışları kullanarak ulaşımlarını sağladıkları belirtildi.

Kaynak: DHA