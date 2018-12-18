Londra'da Bisiklet Kullanımını Artırmak İçin Eylem Planı

Londra Belediye Başkanı Sadık Khan, önümüzdeki 6 yıl boyunca Londra'da bisiklet kullanımının teşvik edilmesi için devrim niteliğinde büyük bir eylem planı başlattı.

Londra Belediye Başkanı Sadık Khan, başkentte bir bisiklet veritabanının kurulması da dahil olmak üzere önümüzdeki 6 yıl boyunca Londra'da bisiklet kullanımının teşvik edilmesi için devrim niteliğinde büyük bir eylem planı başlattı. Plan çerçevesinde Londra'da yeni kalite standartlarında bir bisiklet ağı kurulacak. Kötü hava kalitesini iyileştirmek ve trafik sıkışıklığı sorununu çözmek ve bisiklet sürmeyi herkes için daha güvenli bir hale getirmek için bir altyapı geliştirilecek.

Plan kapsamında başkentin sokaklarındaki tüm bisiklet tesislerinin kapsamlı bir dijital kaydını görecek ve herkese açık bir platform aracılığıyla ücretsiz olarak sunulacak bir bisiklet altyapısı veritabanı kurulacak.

Londra'da toplu taşıma hizmetlerine hakim olan Londra Taşımacılığı (TfL) 2019'da tüm bisiklet rotaları için tek bir marka kullanmaya başlayacak ve mevcut olanları tek bir Londra ağına birleştirerek kullanımı daha kolay ve basit işaretler kullanacak.

Eylem planının, TfL'nin serbest bisiklet eğitimi ve seyahat programlarına katılan okulların sayısını ve her yıl ücretsiz bisiklet eğitimi alan yetişkinlerin sayısını iki kat artırması bekleniyor.

Khan yaptığı açıklamada, "Şehrin gelecekteki sağlığı ve refahı için daha fazla Londralının bisiklet sürmesi çok önemlidir. Bugün başlattığımız yeni eylem planımız bunu gerçeğe dönüştürmek için bir yol alacağımızı göstermektedir. Kanıtlar gayet açık, yeni yüksek kaliteli bisiklet altyapısı inşa ettiğimiz yerlerde, daha fazla insan bisiklet kullanmaya başladı. Bununla birlikte, çok sayıda Londralı hala yüksek kaliteli bisiklet yollarına sahip değil" açıklamasında bulundu.

Khan, "Her Londralının yaşlarına, deneyimlerine ve geçmişlerine bakılmaksızın, bisikletle rahat ve güvenli hissetmelerini sağlamaya kararlıyım" dedi.

Londra'nın Tottenham Hale ve Camden ile Hackney ve Isle of Dogs arasındaki bisiklet rotalarının yapımına yılbaşında başlanacak.

Londra Belediye Başkanı Khan, şu an yüzde 63 oranındaki yürüyen, bisiklete binen ve toplu taşıma araçlarını kullanan insanların oranını 2041 yılına kadar yüzde 80 oranında artırmak istiyor. - LONDRA

Kaynak: İHA