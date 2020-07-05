Londra'da bir apartmanda yangın meydana geldi: 18 kişi ağır yaralı
İngiltere'nin başkenti Londra'da bir apartmanda yangın meydana geldi.
05.07.2020 12:12 | Son Güncelleme: 05.07.2020 13:28
İngiltere'nin başkenti Londra'da bir apartmanda yangın meydana geldi. Londra itfaiyesi yangını kontrol altına alırken 6'sı çocuk 18 kişi yaralandı.
Londra'nın Kennington bölgesinde bir apartmanda meydana gelen yangın itfaiye tarafından kısa sürede kontrol altına alındı. Bina tamamen kullanılmaz hale gelirken, yaralıların hastaneye kaldırıldığı açıklandı.
Kaynak: DHA