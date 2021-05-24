Londra'da Binlerce Kişinin Katıldığı Filistin Yanlısı Gösteri

Binlerce kişi Londra'da bakanlıkların olduğu Whitehall caddesinde İsrail operasyonlarına karşı Filistinliler'e destek veren gösteriler düzenlendi.

Binlerce kişi Londra'da bakanlıkların olduğu Whitehall caddesinde İsrail operasyonlarına karşı Filistinliler'e destek veren gösteriler düzenlendi. Gösterilere, İsrail devletine karşıt bazı Yahudi grupların da katıldığı gözlendi. Gösterileri Londra'dan Barış Çimen izledi

Kaynak: DailyMotion.com