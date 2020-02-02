Londra'da bıçaklı terör saldırısı
Haberler » Güncel » Londra'da bıçaklı terör saldırısı - Haber

Londra'da bıçaklı terör saldırısı

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen bıçaklı saldırıda, saldırgan polis tarafından vurularak öldürüldü, birçok kişi ise yaralandı.

02.02.2020 19:30 | Son Güncelleme: 02.02.2020 19:35
Londra'da bıçaklı terör saldırısı

'nin başkenti 'da düzenlenen bıçaklı saldırıda, saldırgan tarafından vurularak öldürüldü, birçok kişi ise yaralandı.

İngiltere'nin başkenti Londra'nın güneyinde bulunan Streatham High Road'ta bıçaklı saldırı düzenlendi. Birçok kişinin bıçaklanmasının ardından, saldırgan polis tarafından vurularak öldürüldü. Metropolitan polisi, saldırının terör bağlantısı olduğunu sosyal medya üzerinden "Bir adam polis memurunca vuruldu. Çok sayıda insanın bıçaklandığı düşünülüyor. Koşulların değerlendirilmesi sonucu olayın terörist saldırısı olduğu kesinleşti" ifadeleriyle duyurdu.

(İHA)

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler