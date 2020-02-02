Londra'da bıçaklı saldırı: Şüpheli polis tarafından öldürüldü
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Londra'da bıçaklı saldırı: Şüpheli polis tarafından öldürüldü

İngiltere'nin başkenti Londra'da bir kişi polisler tarafından vuruldu, olay terörle bağlantılı ilan edildi

02.02.2020 18:53 | Son Güncelleme: 02.02.2020 18:53
Londra'da bıçaklı saldırı: Şüpheli polis tarafından öldürüldü

'nin başkenti 'da bir kişi polisler tarafından vuruldu, olay terörle bağlantılı ilan edildi.


Londra polisinden yapılan açıklamada, "Bir kişi, silahlı polisler tarafından vuruldu. Bu aşamada birkaç kişinin bıçaklandığına inanılıyor. Durum değerlendiriliyor, olay terör bağlantılı ilan edildi" ifadelerine yer verildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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