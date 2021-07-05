Londra'da Assange'a Destek Eylemi
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Londra'da Assange'a Destek Eylemi

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ABD'nin Irak ve Afganistan'daki operasyonlarıyla ilgili belgeler dahil bir dizi gizli bilgi ve belge yayınlayan WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'a, tutukluğu olduğu Londra'da eşi ve çocukları dahil diğer destekçilerinin de katılımıyla piknikli bir destek eylemi düzenlendi.

ABD'nin Irak ve Afganistan'daki operasyonlarıyla ilgili belgeler dahil bir dizi gizli bilgi ve belge yayınlayan WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'a, tutukluğu olduğu Londra'da eşi ve çocukları dahil diğer destekçilerinin de katılımıyla piknikli bir destek eylemi düzenlendi

Londra'da Assange'a Destek Eylemi

Kaynak: DailyMotion.com

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