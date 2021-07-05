Londra'da Assange'a Destek Eylemi

ABD'nin Irak ve Afganistan'daki operasyonlarıyla ilgili belgeler dahil bir dizi gizli bilgi ve belge yayınlayan WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'a, tutukluğu olduğu Londra'da eşi ve çocukları dahil diğer destekçilerinin de katılımıyla piknikli bir destek eylemi düzenlendi.