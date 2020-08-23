Londra'da arızalanan ünlü Kule Köprüsü trafiği felç etti Londra'da arızalanan ünlü Kule Köprüsü trafiği felç ettiİngiltere, (DHA)- İngiltere'nin başkenti Londra'daki ünlü Kule Köprüsü, yaşanan teknik bir arıza nedeniyle açık kaldı.

Londra'da arızalanan ünlü Kule Köprüsü trafiği felç etti

İngiltere, (DHA)- İngiltere'nin başkenti Londra'daki ünlü Kule Köprüsü, yaşanan teknik bir arıza nedeniyle açık kaldı. Köprüye giden araçlar başka yollara yönlendirilince trafik kilitlendi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan ve 1886 yılında inşasına başlanan tarihi Kule Köprüsü, arızlandı. Köprü arıza yüzünden açılıp kapanmayacak hale gelince,bölhgede onlarca araç hapis kaldı. Köprünün başında bekeleyen araçlar polis tarafından başka yollara aktarıldı. Yerel medya, köprünün bir saat sonra tekrar trafiğe açıldığını duyurdu.

Kaynak: DHA