Londra'da Araç Cami Çıkışı Yayaların Arasına Daldı: 3 Yaralı

İngilteri'nin başkenti Londra'da bir şüpheli, camii çıkışı kalabalığın arasına İslam karşıtı sloganlar atarak daldı. Olay ile ilgili yapılan açıklamada "Her ihtimalin değerlendirdiği" söylendi.Saldırıda yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

''HER İHTİMAL DEĞERLENDİRİLİYOR''

Londra'da dün gece meydana gelen olay ile ilgili yapılan açıklamada "Her ihtimalin değerlendirdiği" söylenirken, saldırının terör amaçlı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Ayrıca olayda iki kişinin yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

İSLAM KARŞITI SLOGANLAR ATILDI

Görgü tanıkları, faillerin İslam karşıtı sloganları atarak kalabalığa daldığını söyledi.

Saldırıdan görüntüler;