Londra'da AB Büyükelçiliği açılacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Londra'da AB Büyükelçiliği açılacak

Londra'da AB Büyükelçiliği açılacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Avrupa Birliği Dış Eylem Servisi (EEAS) tarafından yapılan açıklamada, İngiltere ve Avrupa Birliği'nin (AB) başkent Londra'da AB Büyükelçiliği açılması konusunda anlaştığı kaydedildi.

Avrupa Birliği Dış Eylem Servisi (EEAS) tarafından yapılan açıklamada, İngiltere ve Avrupa Birliği'nin (AB) başkent Londra'da AB Büyükelçiliği açılması konusunda anlaştığı kaydedildi.

Avrupa Birliği Dış Eylem Servisi tarafından yapılan açıklamada, İngiltere ile AB arasında İngiltere'nin başkenti Londra'da bir AB Büyükelçiliği açılması konusunda anlaşmaya varıldığı ifade edildi. AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell ve İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab tarafından Londra'da AB Büyükelçiliği açılması konusunda yapılan ortak açıklamaya yer verilen EEAS'ın açıklamasında, "İyi niyet ve pragmatizme dayalı, AB İngiltere Delegasyonunu kurmak üzerinde bir anlaşmaya varmaktan memnuniyet duyuyoruz. AB Büyükelçisi, devletlerin misyon Başkanları ile tutarlı bir statüye sahip olacaktır. AB Delegasyonu'nun diplomatik çalışanları, adaletin etkili bir şekilde yönetilmesini sağlarken, aynı zamanda etkili bir şekilde çalışmak için gereken ayrıcalıklara ve dokunulmazlıklara sahip olacaklardır" ifadelerini kullandı.

Öte yandan 1 Şubat 2020 tarihinde AB'den ayrılan İngiltere ile AB arasında aylar süren müzakerelerden sonra her iki taraf 24 Aralık 2020'de bir ticaret anlaşmasına varmıştı. - MANCHESTER

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

G7 ülkelerinin dışişleri bakanları uzun süre sonra bir ilki yaşadı
G7 ülkelerinin dışişleri bakanları uzun süre sonra bir ilki yaşadı
AB'nin basın toplantısında THY sürprizi! Uçak, ürün yerleştirme gibi kadraja girdi
AB'nin basın toplantısında THY sürprizi! Uçak, ürün yerleştirme gibi kadraja girdi
İngiltere'de otel karantinasından kaçınmak isteyen yolcular Türkiye üzerinden seyahat ediyor
İngiltere'de otel karantinasından kaçınmak isteyen yolcular Türkiye üzerinden seyahat ediyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Vladimir Putin Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Aleyna Tilki Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı İbrahim Tatlıses
Spor Gökhan Töre Caner Erkin Serdar Aziz Sergen Yalçın Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Chp Muğla
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Londra'da AB Büyükelçiliği açılacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.5.2021 23:24:14. #1.14#

title