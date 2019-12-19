Londra'da 5. kattan beton zemine düşüp kurtulan 6 yaşındaki çocuk konuşmaya başladı
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Londra'da 5. kattan beton zemine düşüp kurtulan 6 yaşındaki çocuk konuşmaya başladı

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Tate Modern Müzesi'nin çatısından 5 kat aşağı betona düşerek hayatta kalan 6 yaşındaki çocuğun konuşmaya başladığı belirtildi.Adı resmi gerekçelerle açıklanmayan çocuk düştüğünde beyin kanaması geçirmiş, ayak, el, omurilik ve kaburgalarında kırıklar oluşmuştu

19.12.2019 23:01 | Son Güncelleme: 19.12.2019 23:01
Londra'da 5. kattan beton zemine düşüp kurtulan 6 yaşındaki çocuk konuşmaya başladı

'nin başkenti 'daki Tate Modern Müzesi'nin çatısından 5 kat aşağı beton zemine düşmesine rağmen hayata tutunan 6 yaşındaki çocuğun konuşmaya başladığı belirtildi.


Adı resmi gerekçeler sebebiyle açıklanmayan çocuk düştüğünde beyin kanaması geçirmiş, ayak, el, omurilik ve kaburgalarında kırıklar meydana gelerek ağır yaralanmıştı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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