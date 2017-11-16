Londra'da 24 Katlı Binadaki Yangın

İngiltere'nin başkenti Londra'da haziran ayında 24 katlı binada çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 71 olduğu bildirildi.



İngiliz polis yetkililerinden yapılan açıklamada, yangında yaşamını yitiren ve resmi olarak kimlikleri tespit edilenlerin sayısının 71 olduğu kaydedildi.



Açıklamada ayrıca, olaydan etkilenenler ile yakınlarını kaybedenlere gerekli tüm desteğin sağlandığı aktarıldı.



Yangında hayatlarını kaybedenler arasında hastanede ölü doğan bir bebek ile 6 kişilik bir aile, 5 kişilik 3 aile ve yaşlı konut sakinleri bulunuyor.



Yetkililer daha önce yaptıkları açıklamalarda, yaklaşık 80 kişinin yaşamını yitirmiş olabileceğini bildirmiş ancak yaz sonunda ise tahminlerini düşürmüştü.



Şikayetler göz ardı edilmişti



Kensington ve Chelsea belediyelerine ait 24 katlı Grenfell Tower'da 14 Haziran gecesi bozuk bir buzdolabının patlamasıyla başlayan yangın, binanın dış cephesinde kullanılan plastik kaplama nedeniyle hızla yayılmıştı.



Bina sakinlerinin son 4 yılda yangın güvenliği konusunda belediyeye çok sayıda şikayette bulunduğu ortaya çıkmıştı. Bu şikayetlerin binanın tadilatıyla ilgili raporda dikkate alınmadığı görülürken, yakın zamanda yapılan bir teftişte de binanın "güvenli" ilan edildiği açıklanmıştı.



İngiliz basınında çıkan haberlerde, binanın tadilatında kullanılan dış cephe kaplamasının yangına dayanıksız olduğu, binayı yangına dayanıklı malzeme ile kaplamanın maliyetinin ise belediyeye çıkan faturayı sadece 5 bin sterlin artıracağı belirtilmişti.



Ülkedeki bütün yüksek katlı sosyal konutların dış cephe kaplamalarının incelenmesi için çalışma başlatan hükümet, yangına yönelik soruşturma ile tedbirlerin de gözden geçirileceği sözünü vermişti.



Başbakan Theresa May, 127 daireli sosyal konutta çıkan yangının ardından devletin mağdurlara yardım konusunda başarısız olduğunu itiraf ederek, kamuoyundan özür dilemişti.



Ağustos ayında başlatılan soruşturma çerçevesinde yangının nasıl çıktığı ve yayıldığı, bina ve yangın yönetmeliklerinin yeterliliği, apartmanda yapılan son tadilat ve yenileme çalışmaları ile yetkililerin yangına müdahelesi gibi konuların masaya yatırılacağı belirtilmişti.



İngiliz polisi binadaki incelemelerinin yıl başına kadar sürebileceğini belirtirken, bazı mağdurlar halen otel gibi geçici yerlerde konaklıyor.