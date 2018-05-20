Londra'da 19 Mayıs Coşkuyla Kutlandı

ALİ Rıza Değirmencioğlu Türk Okulunda düzenlenen törenin sunuculuğunu, okul öğrencilerinden Huriye Çiftçioğlu yaptı. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla başladı. Türkiye'nin Londra Eğitim Müşaviri Hasan Ünsal, şunları söyledi:

Türkiye'nin Londra Eğitim Müşaviri Hasan Ünsal

"Bugün milletimizin kurtuluş mücadelesinin ilk adımının, yani 19 Mayıs'ın 99. yıl dönümünü kutluyoruz. Atatürk'ün Samsun'a attığı bu ilk adım, Türk milletinin bağımsızlığını kazanmada ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yolunda atılmış en önemli adımdır. Atatürk, Türk gençliğine olan güvenini kurduğu cumhuriyeti gençlere emanet ederek göstermiştir. Buradaki toplumumuzun temsilcisi, lideri, mühendisi, bilim insanı, iş insanı, şairi, yazarı ve şu an burada sayamadığım birçok görevi üstlenecek olan sizler, nereye ait olduğunuzu, dilinizi, kültürünüzü örfünüzü kısacası milli ve manevi değerlerinizi asla unutmayınız. Bu değerleri korumak ve sizden sonraki kuşaklara aktarmak ileride sizlerin de görevi olacaktır."

Türkiye'nin Londra Başkonsolosu Çınar Ergin

'BİR ALEV GİBİ YAYILDI'

Londra Başkonsolosu Çınar Ergin ise şöyle konuştu: "Bugün 19 Mayıs 2018, bundan tam 99 yıl önce, neredeyse bir asır önce Ulu Önder Atatürk, milletin makus talihini yine milletin azim ve kararlığı ile yeneriz demiş ve milletin kendi kaderine sahip çıkması için Bandırma vapuruna binerek Anadolu'ya geçmiştir. Orada yaktığı özgürlük ateşini, Samsun'dan sonra Havza'da, Amasya'da, Erzurum'da Sivas'ta ve Ankara'da gelişip büyümüş, batı Anadolu'ya bir alev gibi yayılmış; Duplupınar'da şahlanmış ve nihayet 9 Eylül'de İzmir'de düşman denize dökülerek vatanımızın kurtulması sağlanmıştır.

19 Mayıs bir 'milli devlete' geçişin en önemli ve ilk adımıdır. Bunun gençlere ithaf edilmesi ve bugünün gençlik ve spor bayramı olarak kutlanmasını çok anlamlı buluyorum. Atatürk'ün sözleriyle gençlerimize düşen; 'Fikri Hür, Vicdanı Hür, İmanı Hür' bir şekilde bilimi tekniği kendilerine rehber edinerek, sorunlara özgüvenli ve kararlılıkla yaklaşarak, bu günlerimizi yarınlara taşımak ve daha da güzel bir Türkiye'ye bırakmıktır. Türk gencinin bunda da başarılı olacağından eminim. Bu kararlılığı İngiltere'de Türk toplumundaki gençlerde de görüyorum. En büyük arzum ve beklentim; Milli Beraberlik ruhu içerisinde, sorunları konuşarak ve tartışarak en iyi bir şekilde çözmeye çalışmaktır. ve bunun da yapılacağından eminim. Bu çok önemli günde, cennet yurdumuzu kazanmamızda bize sağlayan başta ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Kendilerine Allah'tan rahmet diliyorum. Ülkemiz uğrunda ebediyete intikaletmiş şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Aziz hatıralarının önünde saygıyla eğiliyorum. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor bayramı hepinize kutlu olsun."

KKTC Londra Temsilcisi Büyükelçi Zehra Başaran

'ATA'NIN İZİNDE, AYNI COŞKUYLA'

KKTC Londra Temsilcisi Büyükelçi Zehra Başaran da 99 yıl önce Samsun'a çıkan Ulu Önder Atatürk'ün, Kurtuluş Savaşı'nın meşalesini yaktığını, bugün milyonların Ata'nın açtığı yolda aynı coşkuyla yürüdüğünü söyledi: "19 Mayıs 1919'da küçük bir kıvılcımla başlayan bu hareket bizleri bugünlere ulaştırdı. Kurtuluş Savaşı, TBMM'nin kuruluşu ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanı... Atatürk'ün Samsun'a ayak basmasıyla başlayan süreç 29 Ekim 1923'de böylece noktalandı. ve bu süreç herkesin özgürce, demokratik ve çağdaş bir ülkede yaşamasını sağladı. Atatürk, bu kutlu mücadelenin başladığı 19 Mayıs'ı Türk Gençliğine bayram olarak hediye etmiştir. 19 Mayıs, Atatürk'ün gençliğe verdiği önem ve değerin sembolüdür. Çok çalışarak ve sürekli yenilenerek ve gençleşerek bağımsızlık, özgürlük ve demokratik cumhuriyetimizi savunmak ve korumak için uğraşmalıyız."

KKTC Eğitim ve Kültür Ataşesi Gülgün Özçelik

KKTC Londra Eğitim ve Kültür Ataşesi Gülgün Özçelik de yaptığı kısa konuşmada, Türk okullarının İngiltere'de yaşayan Türk çocuklarına biraz da olsa Türk dilini, kültürünü öğretmeye çalıştığını söyledi.

DANS GÖSTERİLERİ YAPILDI

Davetliler arasında Türkiye'nin Londra Büyükelçilik Müsteşarı Ceren Uçaker, KKTC Londra Konsolosu Ülkü Alemdar, İngiltere Türk Dernekleri Konseyi Başkanı Leyla Kemal, Konsorsiyum Başkanı Necmi Hasanoğlu, Ali Rıza Değirmencioğlu Türk Okulu Başkanı Sevtap Kemal, Hornsey Atatürk Okulları Başkanı Türker Çakıcı ve diğer okul başkanları da katıldı. 19 Mayıs programı, Türk Dili ve Külltürü öğretmenlerinden Yusuf Yılmaz başkanlığında Çilem Balcıoğlu, Ömer Balcıoğlu ve Feyyaz Çetin tarafından hazırlandı. Konuşmanın ardından öğrenciler folklor gösterisi sundu. Southgate Türk Okulu öğrencileri şiirler okudu. Hornsey Atatürk Okulu öğrencileri tarafından halk dansları gösterileri yapıldı. Ali Rıza Değirmencioğlu korosu, şarkılar seslendirdi. Bickley Türk Dili Okulu öğrencileri Lirik Dans gösterisi sundu. Waltham Forest Türk Okulu, Rauf Denktaş ve Oakthorpe Türk Okulu öğrencileri de çeşitli sunumlar yaptı.