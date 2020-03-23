Londra'da 18 yaşındaki bir genç koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti
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Londra'da 18 yaşındaki bir genç koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti

Birleşik Krallık'ta açıklanan son rakamlara göre koronavirüs (COVID-19) sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 281'e çıkarken, akşam saatlerin de 18 yaşında bir gencin hayatını kaybettiği resmi kayıtlara geçti.

23.03.2020 08:53 | Son Güncelleme: 23.03.2020 08:53
Londra'da 18 yaşındaki bir genç koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti

Birleşik Krallık'ta açıklanan son rakamlara göre koronavirüs (COVID-19) sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 281'e çıkarken, akşam saatlerin de 18 yaşında bir gencin hayatını kaybettiği resmi kayıtlara geçti. Dün açıklanan resmi rakamların ardından ölen kişi sayısı 48 kişi artarak toplam vaka sayısı 5 bin 683 kişiye yükseldi. 18 yaşında hayatını kaybeden kişinin kimlik bilgileri açıklanmazken, sağlık durumuyla alakalı da bilgi verilmedi. İngiltere sağlık örgütü, dün başbakan Boris Johnsoın ın yaptığı açıklamayı göstererek " Vakaların giderek artması ve hükümetin uyarılarına rağmen bazı İngilizlerin güneşli pazar gününde toplu halde sokakta olduğunu ve bu nedenle salgın her geçen gün artış gösterecektir. " açıklamasında bulundu .

Başbakan Boris Johnson " 2 metre kuralına uyalım "

Covid-19 sebebiyle günlük gerçekleştirdiği basın toplantısına açıklama yapan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, " bir birimze 2 metreden fazla yaklaşmamalıyız. Bunu ciddiye alın ve uygulayın. Çünkü hayati öneme sahip" açıklamasını yaptı. Yapılan uyarılara rağmen sosyal mesafelendirme uygulamasına uyulmadığı takdirde daha sert yaptırımlar uygulamamız gerekecek" açıklamalarında bulundu. - LONDRA

Kaynak: İHA

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