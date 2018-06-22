Londra Charing Cross İstasyonunda Bir Kişi Gözaltına Alındı (2)

– Londra'da, raylarda yürüyen bir adamın üzerinde bir bomba olduğu iddiası üzerine boşaltılan Charing Cross istasyonunda bir kişinin gözaltına alınmasının ardından istasyonda hayat normale döndü.

İstasyonun önlem olarak boşaltıldığı ve verilen tüm hizmetler durdurulduğu belirtilen polis açıklamasında, söz konusu şüphelinin de gözaltına alındığı belirtildi. - Londra