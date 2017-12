Londra Büyükelçisi Bilgiç'ten Yeni Yıl Mesajı

– Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç yayınladığı yeni yıl mesajında, 2018 yılının Türkiye, Birleşik Krallık ve tüm dünyaya barış huzur ve mutluluk getirmesini dilediğini duyurdu.



2017 yılının küresel düzeyde önemli gelişmelerin yaşiandığı bir sene olduğunu belirten Bilgiç, açıklamasına şöyle devam etti;



"Türkiye ve Birleşik Krallık benzer sınamalara maruz kaldığı bir yılı daha ikili ilişkileri her alanda daha da derinleştirerek ve üyesi bulundukları uluslararası platformlarda aralarındaki güçlü işbirliğini geliştirerek geçirmişlerdir. 2017 yılına Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May'in Ocak ayında ülkemizi ziyaretiyle hızlı bir giriş yapmıştık. İkili ilişkilerde yakaladığımız bu ivmeyi Sayın Başbakanımızın Mayıs ve Kasım aylarında gerçekleştirdiği iki ziyaretle artırdık. Aradan geçen dönemde farklı düzeyde pek çok resmi heyetimizi Londra ağırlamanın mutluluğunu yaşadık.



"Bilindiği üzere, Birleşik Krallık AB referandumunda alınan "Brexit" kararının ardından Avrupa'yla ilişkilerinin geleceğini ve kapsamını belirleyecek bir dönüşüm sürecine girmiştir. Yıl içerisinde Birleşik Krallık'da yaşanan beş terör saldırısı, terörle mücadele alanında karşı karşıya bulunulan sınamaların derinliğini gözler önüne sermiştir. Aynı dönemde ülkemiz de PKK, FETÖ, DEAŞ, PYD/YPG ve DHKP-C gibi terör örgütlerine karşı kararlılıkla yürüttüğü mücadelesine yeni başarılar eklemiş; bu alanda Birleşik Krallık'la güçlü işbirliği ve dayanışma sergilemiştir.



"Birleşik Krallık'daki seçkin Türk toplumu, geride bıraktığımız bu yıl da yaşadıkları ülkenin karşı karşıya kaldığı sınamalarla baş etmesinde önemli roller üstlenmiş ve toplumsal hayatın her alanında kaydadeğer katkılarda bulunmaya devam etmiştir. Ülkemiz ile Birleşik Krallık arasındaki ilişkilerin önemli aşamalar katettiği bu dönemde Kıbrıslı soydaşlarımız dahil Türk toplumunun tüm değerli üyeleri güçlü birer köprü vazifesi ifa etmişlerdir.



"2018 yılında da iki ülke arasındaki yakın ilişkilerin olumlu seyrinin devam edeceğine dair güçlü inancımı vurgulayarak 2017 yılının Birleşik Krallık'taki toplumumuza ve Kıbrıslı soydaşlarımıza sağlık, mutluluk ve esenlikler getirmesini diliyorum. Birleşik Krallık'taki Türk toplumu ile İngiliz dostlarımızın yeni yılını bir kez daha en içten duygularımla kutluyorum." - Londra