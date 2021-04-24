LONDRA (AA) - İngiltere'de aşı ve Kovid-19 önlemi karşıtı protesto (2)

İngiltere'nin başkenti Londra'da aşı ve yeni tip koronavirüs(Kovid-19) önlemi karşıtları protesto gösterisi düzenledi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da aşı ve yeni tip koronavirüs(Kovid-19) önlemi karşıtları protesto gösterisi düzenledi.

Başkent Londra'da ki Hyde Park'ta bir araya gelen göstericiler buradan yürüyüşe geçti. Oxford Street'te yürüyüşe devam eden göstericiler, buradaki trafiğin durmasına neden oldu.

Ellerinde "Aşı pasaportuna hayır", "Zorunlu aşıya hayır", "Yalanları ve karantinayı sonlandırın" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, yoldan geçen halktan maskelerini çıkarmalarını istedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Acar