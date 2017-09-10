Londra'da Brexit Protestosu

Londra'da Brexit Protestosu

Referandumla Avrupa Birliği'nden ayrılma kararı alınan İngiltere'de Brexit tartışması bitmiyor.

Referandumla Avrupa Birliği'nden ayrılma kararı alınan İngiltere'de Brexit tartışması bitmiyor.