London Eye yeniden ziyarete açıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

London Eye yeniden ziyarete açıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İngiltere'nin başkenti Londra'nın en önemli yapılarından biri olan London Eye, ülkede korona virüs (Covid-19) kısıtlamalarının hafifletilmesiyle beraber yeniden ziyarete açıldı.

İngiltere'nin başkenti Londra'nın en önemli yapılarından biri olan London Eye, ülkede korona virüs (Covid-19) kısıtlamalarının hafifletilmesiyle beraber yeniden ziyarete açıldı.

İngiltere'de korona virüs ile mücadele kapsamında getirilen kısıtlamaların hafifletilmesinde üçüncü aşamaya girilmesinin ardından ülkede birçok işletme ve turistik mekan yeniden ziyarete açılıyor. London Eye'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İngiltere'nin başkenti Londra'nın en önemli yapılarından biri olan London Eye'ın uzun bir süreden sonra yeniden ziyarete açıldığı kaydedildi. Paylaşımda, London Eye'ın Genel Müdürü Sunny Jouhal'ın 135 metre yüksekliğindeki London Eye'ın zirvesine çıkarak konfeti ile açılışı kutladığı video ve "Ekibimiz sizi tekrar karşılamak için sabırsızlanıyor" ifadeleri yer aldı.

(Aylin Karadeniz/ İHA)

London Eye yeniden ziyarete açıldı
London Eye yeniden ziyarete açıldı
London Eye yeniden ziyarete açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Türkiye'de 10 bin 174 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 223 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 10 bin 174 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 223 kişi yaşamını yitirdi
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 1 Haziran sonrasını ele aldık, önümüzdeki günlerde açıklayacağız
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 1 Haziran sonrasını ele aldık, önümüzdeki günlerde açıklayacağız
Son Dakika: Türkiye'de 16 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 223 kişi vefat etti, 10 bin 512 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 16 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 223 kişi vefat etti, 10 bin 512 yeni vaka tespit edildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Sedat Peker Meral Akşener Ekrem İmamoğlu
Magazin Alişan Acun Ilıcalı Demet Akalın Mehmet Ali Erbil
Spor Ozan Tufan Şenol Güneş Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
London Eye yeniden ziyarete açıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.05.2021 22:03:28. #1.13#

title