Lonca Girişimcilik Merkezi 6'ncı dönem için başvuru alıyor
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Lonca Girişimcilik Merkezi 6'ncı dönem için başvuru alıyor

07.01.2021 10:11 | Son Güncelleme: 07.01.2021 10:11
Lonca Girişimcilik Merkezi 6'ncı dönem için başvuru alıyor

Teknoloji odaklı ve ölçeklenebilir iş fikirlerinin desteklenmesi amacıyla Kuveyt Türk tarafından kurulan Lonca Girişimcilik Merkezi'nde 6'ncı dönem yeni yılla birlikte başladı.

Teknoloji odaklı ve ölçeklenebilir iş fikirlerinin desteklenmesi amacıyla Kuveyt Türk tarafından kurulan Lonca Girişimcilik Merkezi'nde 6'ncı dönem yeni yılla birlikte başladı.

Kuveyt Türk'ten yapılan açıklamaya göre, teknoloji odaklı inovatif fikirlerin ortaya çıkartılması ve desteklenmesi amacıyla Kuveyt Türk tarafından 2017'de kurulan Lonca Girişimcilik Merkezi'nde 6'ncı dönem programı için başvurular alınmaya başlanırken, yeni eğitim ve mentorluk döneminde 10 yeni girişime destek vermeyi amaçlayan Lonca'ya startuplar, 30 Ocak 2021'e kadar müracaat edebilecek.

Başvurular, "Genel" ve "FinTech" olmak üzere iki ayrı kategoride gerçekleşecek. Jüri değerlendirmesi sonrasında seçilecek girişimler için program, şubat ayında başlayıp ağustos ayında tamamlanacak.

Başvuruları www.loncagirisim.com adresi üzerinden kabul eden Lonca Girişimcilik Merkezi, yeni dönemde sektörden bağımsız teknoloji odaklı tüm startup'ları kabul ediyor.

Her dönem 1.000'e yakın başvurunun alındığı Lonca'da jüri üyeleri, girişimin geniş bir pazara hitap etmesi, bir gelir ya da fayda modelinin ortaya konulması ve projeye odaklanan bir ekibin olması gibi birçok kriteri göz önünde bulundurarak değerlendirme yapıyor.

40 bin TL'ye kadar hibe desteği

Girişimcilerin işlerine odaklanmasını önemseyen Lonca Girişimcilik Merkezi, ekiplere 40 bin TL'ye kadar nakit hibe desteği veriyor. Cihaz geliştiren girişimcilere Ar-Ge desteği, FinTech'lere API desteği, tüm girişimlere pazarlama ve satış desteği, uluslararası yarışmalarda Türkiye'yi temsil etme ve yurt dışı etkinliklere katılım desteği Lonca Girişimcilik Merkezi'nin sunduğu ayrıcalıklar arasında yer alıyor.

Lonca girişimcileri ayrıca, startup'lara yatırım amacıyla kurulan Teknogirişim Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'na başvuru konusunda önceliğe sahip oluyor.

200 bin TL'ye kadar TÜBİTAK BİGG hibe desteği

Lonca, TÜBİTAK'ın yenilikçi iş fikirlerine sahip girişimlere 200 bin TL'ye kadar hibe desteği verdiği programa uygulayıcı kuruluş olarak akredite oldu.

İstanbul Teknik Üniversitesi Çekirdek'le iş birliği halinde yürütülecek olan bu süreçte yenilikçi iş fikirlerine sahip girişimler, Lonca'ya başvurmanın yanı sıra aynı zamanda TÜBİTAK'ın ön şartlarını sağlamaları durumunda 200 bin TL hibe kazanma şansını da elde edecek.

Lonca 1512 Bireysel Genç Girişim Programı (BİGG) başvuruları da www.loncagirisim.com adresi üzerinden kabul ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu

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