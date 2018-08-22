Lombok Adası 17 Günde 1005 Kere Sallandı
Endonezya'nın Lombok Adası'nda, 5 Ağustos'ta meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremin ardından geçen 17 günde 1005 artçı deprem kaydedildi.
Endonezya'nın Lombok Adası'nda, 5 Ağustos'ta meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremin ardından geçen 17 günde 1005 artçı deprem kaydedildi.
Yerel basında çıkan haberlere göre, Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, 5 Ağustos'taki depremden bu yana adada 1005 artçı sarsıntı meydana geldiğini açıkladı.
Nugroho, ülkenin doğusundaki Lombok Adası'nda 515 kişinin öldüğü depremlerde 7 bin 145 kişinin yaralandığını bildirdi.
Enkazlarda arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bölgede, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.
5 Ağustos'ta 7 büyüklüğündeki depremden sonra ada, 19 Ağustos'ta 6,3 ve 6,9 büyüklüğünde iki şiddetli depremle sarsılmıştı.
Depremlerde yaklaşık 75 bin ev hasar görürken, 431 bin 436 kişi evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.