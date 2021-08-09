LoLespor Mevsim ödülleri belli oldu!

Mevsim ödülleri sizlerle!

Tüm League of Legends oyuncuları tarafından merak edilen LoLespor Mevsim ödülleri belli oldu. Merakla beklenen mevsim ödüllerine dair detaylar ise haberimizde.

Verilen ödüller LoLespor sosyal medya kanalları üzerinden takipçilerle paylaşıldı. Verilen bazı ödüller için takipçiler tepkilerini ortaya koysalar da bazı ödüller için yerinde ödül verildiğini belirtti.

Şimdi de gelin "Mevsim Ödüllerine" birlikte göz atalım.

Mevsimin En Çok Gelişen Oyuncusu: JUUZOU

Mevsimin Çaylağı: REIFOAS

En İyi Koç Ekibi: IREAN & BASEI

Taraftar Özel Ödülü: MOJITO

En İyi Üst Koridor: CRAZY

En İyi Ormancı: MOJITO

Playerbros ekibi olarak bir sonraki sezonda görüşmek üzere!

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Kaynak: Playerbros