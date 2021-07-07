LoL yeni şampiyon Akshan'ın önizlemesi ve yeteneklerini paylaştı!

LoL'ün en yeni şampiyonu Akshan'ın yetenekleri tanıtıldı, oyunun en güçlü şampiyonu geliyor olabilir mi?

Dünyada en çok çevrimiçi oyuncuya sahip oyun LoL yeni şampiyon Akshan'ın önizlemesi ve yeteneklerini oyuncular ile paylaştı. Şampiyonun birkaç gün önce sızıntı haberleri ortaya çıkmaya başlamıştı. Bugün paylaşılan bir video ile yeni şampiyonun tüm yetenekleri ve oyuniçi görselleri oyuncular ile paylaşıldı.

Riot yeni şampiyonun tanıtımında "Akshan çok yönlü bir şampiyon. Elinde olağanüstü güce sahip kadim bir silahla sallanarak savaşa dalan bir Işık Muhafızı. Bedeli ne olursa olsun, her zaman doğru şeyin yapılması gerektiğine inanan bir adam. Ayrıca muhteşem bir gülümsemesi var.

Ha bir de kancasıyla duvarlardan sallanabilen, gizlenebilen ve takım arkadaşlarını diriltebilen bir orta koridor nişancısı olduğunu söylemiş miydik? " ifadelerini kullandı.

Pasif - Pis Dövüş

Akshan'ın saldırılarından ve hasar veren yeteneklerinden gelen her üç vuruş, bir miktar fiziksel hasar verir. Hedef bir şampiyonsa, Akshan da bir kalkan kazanır. Akshan saldırdıktan sonra, daha az fiziksel hasar veren ikinci bir saldırı gerçekleştirir. İkinci atış, normal bir saldırı gibi iptal edilebilir. Akshan ikinci atışı iptal ederse, bir hareket hızı patlaması kazanır.

Q - İntikamcı

Akshan, fiziksel hasar veren ve isabet alan düşmanları ortaya çıkaran bir bumerang fırlatır ve rakibe her çarptığında menzilini genişletir. Düşmanlar, bumerang dönerken bir kez ve geri dönerken bir kez vurulabilir. Bu darbeler pasif yükünü tetikler!

Kaynak: Playerbros