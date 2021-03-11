LoL Wild Rift Ligi'ne çok az kaldı

E spor denildiği zaman herkesin aklına gelen oyun olan League of Legends'ın mobil sürümü olan LoL Wild Rift'de lig serüvenine az bir zaman kaldı. Allstar ESL'in düzenleyeceği etkinlikte kayıt işlemleri sonlandırıldı. Kayıtların bitmesinin ardından toplam 25 etkinlikte yerini alacak.

LOL WILD RIFT LİGİ YAKINDA BAŞLIYOR

Ülkemizin köklü espor klüplerinin de yerini alacağı etkinlikte 2 tane takım direkt olarak lig aşamasından start alacak. Diğer kalan takımlar ise ön eleme grubunda yerini alacak. Ön eleme aşamalarında başarılı olan 7 takım Lig'e yükselecek. 10 tane takım aralarında lig'de mücadele edecekler. Lig yaklaşık 2 ay sürecek. Ve sezonun bitmesinin ardından ilk 4 sırada yer alan takımlar da playofflara gitmeye hak kazanmış olacak.

Allstar ESL'in düzenleyeceği LoL Wild Rift ligi 14 Mart'ta start alacak.