LoL Wild Rift Ligi'ne çok az kaldı
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LoL Wild Rift Ligi'ne çok az kaldı

11.03.2021 15:31 | Son Güncelleme: 11.03.2021 15:53
LoL Wild Rift Ligi'ne çok az kaldı

Leauge of Legends: Wild Rift LoL ligine az bir süre kaldı. Allstar ESL'in organizasyonu hazırlayağı ön eleme mücadeleleri 14 Mart'ta start alacak.

E spor denildiği zaman herkesin aklına gelen oyun olan League of Legends'ın mobil sürümü olan LoL Wild Rift'de lig serüvenine az bir zaman kaldı. Allstar ESL'in düzenleyeceği etkinlikte kayıt işlemleri sonlandırıldı. Kayıtların bitmesinin ardından toplam 25 etkinlikte yerini alacak.

LOL WILD RIFT LİGİ YAKINDA BAŞLIYOR

Ülkemizin köklü espor klüplerinin de yerini alacağı etkinlikte 2 tane takım direkt olarak lig aşamasından start alacak. Diğer kalan takımlar ise ön eleme grubunda yerini alacak. Ön eleme aşamalarında başarılı olan 7 takım Lig'e yükselecek. 10 tane takım aralarında lig'de mücadele edecekler. Lig yaklaşık 2 ay sürecek. Ve sezonun bitmesinin ardından ilk 4 sırada yer alan takımlar da playofflara gitmeye hak kazanmış olacak.

Allstar ESL'in düzenleyeceği LoL Wild Rift ligi 14 Mart'ta start alacak.

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