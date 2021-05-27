LoL VFŞL Yaz Mevsimi yayın ekibi duyuruldu!

Riot Games'in popüler MOBA oyunu League of Legends 2021 Yaz Mevsimi'nde görev yapacak yayın ekibi duyuruldu. 12 Haziran Cumartesi günü saat 14.00'te başlayacak Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi 2021'in yayın ekibinde bir değişiklik yapıldı mı? İşte detaylar!

Yaz Mevsimi heyecanı 12 Haziran saat 14.00'te KMF finalistleri fastPay Wildcats ile 1907 Fenerbahçe Espor'un mücadelesiyle başlayacak. Heyecanın doruklarda olacağı Yaz Mevsimi karşılaşmaları Twitch ve YouTube üzerinden izlenebilecek.

Riot Games, 2021 Yaz Mevsimi'nde sunucu, moderatör ve yorumcu olarak görev yapacak yayın ekibi açıklandı. Ekipte geçen seneye göre herhangi bir değişiklik yapılmadı.

Senelerdir maç sırasındaki heyecanı ve duyguları izleyiciye aktarmak için çaba sarf eden yayın ekibinin yoluna tam kadro devam etmesi beklenen bir karardı. Yaz Mevsimi'nde sunucu ve moderatör olarak yayınlarda bize eşlik edecek isimler; Euphony, Regarnur ve STRATERA oldu. Yorumcu olarak ise Halpern, Scarlet, Jhonnie, Trielbaenre, Hetze, Secondbest ve Noeldayı kaldıkları yerden görevlerine devam edecekler.

LOL VFŞL YAZ MEVSİMİ YAYIN EKİBİ