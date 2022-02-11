LoL'ün ardından Valorant'a da içerik fiyat değişikliği geliyor

2021 yılının son çeyreğinde yaşanan yüksek enflasyon değerleri ve kur hareketliliğinden ötürü sunucular ile açılan makasın düzeltilmesi için içerik bedellerinin güncelleneceği açıklandı.

Riot Games'in Valorant içerik bedel değişikliği hakkında yaptığı açıklamada,"Riot Games olarak Türkiye'de oyuncularımıza verdiğimiz servisler için yatırımlarımızı artırarak sürdüreceğiz… Küresel olarak yaşanan olumsuz ekonomik gelişmeler sonucu artan operasyon maliyetleri de, bu bedel güncellemesi ile doğrudan ilişkili. Fakat bu duruma rağmen, önceliğimiz topluluk odaklı bir fiyatlandırma yapmak. Bedel güncellemesine rağmen Türkiye sunucusu gelişmekte olan ülkelere ait olan diğer sunucularla karşılaştırıldığında hala en avantajlı ücretlendirme politikasını sürdürecektir." ifadelerine yer verdi.

ORTALAMA YÜZDE 32 ORANINDA ARTIŞ OLACAK

Valorant'ta ortalama %32 bedel artışı olacak içerik fiyatları 16 Şubat 08:00 itibariyle düzenlenecek. İçerik bedelleri henüz güncellenmemişken şimdiden satın almak istediğiniz kostümler, kaplamaları almanız önerilmektedir.