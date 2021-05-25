LoL Türkiye şampiyon dengelemesini anlattı!
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LoL Türkiye şampiyon dengelemesini anlattı!

LoL Türkiye şampiyon dengelemesini anlattı!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Şampiyon dengelemeleri bu haberde!

Ülkemizde MOBA denildiği zaman akla gelen ilk oyun olan LoL Türkiye şampiyon dengelemesini anlattı. LoL Türkiye, sosyal medya hesapları üzerinden şampiyon dengelemelerine dair detayları bir video ile duyurdu.

İsterseniz gelin şimdi bu videoda anlatılanlara birlikte göz atalım:

Selam, ben League of Legends'in Oynanış Lideri Riot Scruffy. Bugün oyun dengesi hakkında sizi bilgilendirmek için buradayım.

Denge bir sürü sayıdan ve veriden oluşuyor gibi görülebilir ama aslında istediğiniz tüm şampiyonaları oynayabildiğinizden emin olmak için var. Bu, profesyonel oyuncuların oynadığı şampiyonları veya popüler olanları bile oynamak zorunda olmadığınız anlamına gelir. Hedefimiz, istediğiniz şampiyonu sırf sevdiğiniz için seçebilmenizi sağlamak. Dolayısıyla LoL'ü dengelemek için epey çaba harcıyoruz. Hadi bunun nasıl göründüğünden bahsedelim.

Yaptığımız en önemli şeylerden biri, her şampiyonu düzenli olarak kontrol etmek. Kimin çok oynandığının bir önemi yok veya kime yeni bir kostüm çıktığının veya şampiyonan ne kadar eski ya da yeni olduğunun. Hatta benim en sevdiğim şampiyonlardan biri olup olmamasının. Aslında önemli şeyler çok basit: Şampiyonan oyunları ne sıklıkla kazandığı ve bunu adil bir şekilde yapıp yapmadığı. Eğer bir şampiyon çok fazla kazanıyorsa onu zayıflatıyoruz. Eğer çok fazla kaybediyorsa onu güçlendiriyoruz. ve garip bir şeyler yapıyorsa veya diğer oyuncular için oyunu mahvediyorsa da sorunu çözmek için başka ayarlamalar yapıyoruz.

Hedefimiz tüm şampiyonların benzer kazanma oranlarına sahip olması çünkü bu bize tüm şampiyonların benzer ölçüde güçlü olduğunu gösterir. ve tüm şampiyonlar benzer ölçüde güçlüyse önemli olan tek şey becerinizdir. Ancak sadece bir şampiyonun kazanma yüzdesini ölçmek genel kazanma oranını ölçmekten ibaret değildir.

Değişiklikler nasıl yapılır?

Bazı şampiyonalar profesyonellerin ellerinde gerçekten de harikadır. ve bazıları da diğer herkes tarafından oynanırken epey iyidir. Hedefimiz ister Şampiyonluk Aşaması'nda olun ister daha önce hiç dereceli oynamamış olun şampiyonların sizin ellerinizdeyken harika hissettirmesini sağlamak. Şampiyonların tüm beceri düzeylerindeki performanslarına da bakarız. Bu, şampiyonan Bronz'da herkesi ezerken Platin'de ezilmesini engellememize yardım eder. Bütün verileri kontrol ettikten sonra, fazla güçlü ve fazla zayıf olan tüm şampiyonların listesini çıkarırız. Buna göre hangi şampiyonu nasıl güçlendireceğimizi ya da zayıflatacağımıza karar veririz. Bu değişiklikleri nasıl yapacağımızı tartıştıktan sonra değişiklikleri bir araya toplar ve 2 haftada bir oyuna getiririz. Oyun sürekli değişiyormuş gibi görünebilir ancak durum bundan ibaret değildir. Sürekli durumunuzu izlediğimizi bilmenizi isteriz.

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Kaynak: Playerbros

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