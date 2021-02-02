LOL Kış Mevsimi 2. hafta karşılaşmaları tamamlandı | LOL Kış Mevsimi Şampiyonluk Ligi fikstürü

Espor tutkunlarının ilgiyle takip ettiği 23 Ocak'ta başlayan LOL Kış Mevsimi Şampiyonlar Ligi'nde tamamlanan ikinci hafta maçlarının ardından LOL Kış Mevsimi 3. hafta maçları ne zaman? sorusunun yanıtı merak edilidi League of Legends tarafından açıklanan LOL Kış Mevsimi 3. hafta fikstürünü sizler için derledik.

LOL Şampiyonluk Ligi hız kesmeden devam ediyor. Şampiyonluk Ligi 2021 Kış Mevsimi'nin 2. haftası geride kaldı. Papara SuperMassive, 1907 Fenerbahçe Espor ve Beşiktaş haftayı namağlup kapattı. Yeni haftada maçların ne zaman olacağı ise merak konusu oldu.

İki haftası geride kalan ligde, son dünya şampiyonu Papara SuperMassive lige oldukça iyi bir başlangıç yaptı. Takım ikinci haftaya Galatasaray Espor karşısında aldığı galibiyet ile başladı. İkinci gün ise ligin namağlup diğer ekibi Nasr Esports ile karşılaştı. Çekişmeli geçen mücadelede galibiyete ulaşan Papara SuperMassive puan tablosunun ilk sırasında yerini aldı.

İlk haftayı galibiyet alamadan kapatan 1907 Fenerbahçe Espor ve Beşiktaş, ikinci haftada ise şanslarını terse çevirdi ve namağlup olarak haftayı tamamladı. İlk hafta maçlarının ardından fazla eleştiri alan 1907 Fenerbahçe haftaya rakibi Team Aurora karşısında aldığı galibiyet ile başlayarak eleştiri oklarından kurtulmayı başardı. İkinci gündeyse ligin favorilerinden 5 Ronin'i mağlup ederek güven tazeledi.

LOL KIŞ MEVSİMİ FİKSTÜRÜ

3 Şubat itibarıyla başlayacak olan maçlar League of Legends'ın sitesinde detaylandırıldı.