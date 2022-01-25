LoL: Kimya Ejderi Neden Kaldırıdı?

League of Legends 12'inci sezonu ile vadiye gelen Kimya ejderi, bugün itibariyle devre dışı bırakıldı. Peki neden?

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Vadiye iki yeni ejder geldi. Bunlar Kimya ve Hex ejderleri. Bu Ejderler, mevcut ejderlere göre daha yüksek etkiye sahip. Kimya ejderi ise bir tık daha yüksek. Sosyal medyada yapılan anketler, Kimya ejderi ile ilgili bir takım olumsuz geri dönüşlere sebep oldu. Anketlere katılan oyuncular, "Kimya ejderinin ruhunu alamayan ve kaybeden takımda oynamanın sinir bozucu olduğunu" dile getirdi. Bu sebeple Riot, bugün itibariyle Kimya ejderini, ruhunu ve vadide oluşturduğu yüzey şekillerini dere dışı bıraktı.

Kimya ejderinin ruhu ve yüzey şekilleri nedir?

Kimya ejderinin ruhunu ele geçiren takım üyeleri, katledildikten hemen sonra yeniden canlanır ve kısa bir süre daha hayatta kalır. Bu süre içerisinde yeteneklerini de kullanabilir.

Vadide çıkacak üçüncü ejder, vadinin yüzey şekillerini değiştirir. Kimya ejderi ise ormanın bazı noktalarında gaz bölgeleri oluşturur. Bu bölgelere giren oyuncular görünmez olur.

Geri gelecek mi?

Bu konuda Riot'un yaptığı açıklama şöyle:

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