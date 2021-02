LOL espor Şampiyonluk Ligi'nde 4. hafta maçları tamamlandı: Papara SuperMassive zirvede!

Türkiye'de en çok oynanan oyunlardan olan League of Legends, espor sektörünün de dikkat çeken parçalarından oluyor. Espor'un başarılı takımlarının yer aldığı Lol espor Şampiyonluk Ligi'nde 4. hafta maçları tamamlandı.

LOL ESPOR 4. HAFTA MAÇLARI: PAPARA SUPERMASSIVE ZİRVEDE

Son şampiyon Papara SuperMassive'in kusursuz ilerleyişi devam ediyor. Haftaya namağlup lider olarak giren ekip, 1907 Fenerbahçe Espor ve Team Aurora karşısında aldığı galibiyetlerle haftayı kapattı. Bu mevsim henüz yenilgi yüzü görmeyen takım, sekiz galibiyet ile puan tablosunun zirvesinde bulunuyor. Papara SuperMassive en yakın takipçisine 3 galibiyet fark atmış konumda.

İKİNCİ DÜĞÜMÜ ÇÖZÜLEMEDİ

Papara SuperMassive zirvede yalnız kalmayı başarırken ikinci sıra için süren rekabet belirsizliğini koruyor. Beşer galibiyete sahip Beşiktaş, Galatasaray Espor, fastPay Wildcats ve Nasr Esports 4. Hafta sonunda ikinci sırayı paylaştı. Şampiyonluk Ligi'nde lig aşamasını ilk iki sırada tamamlayan ekipler direkt olarak yarı finale yükseliyor. Bu avantajı yakalamak isteyen ekipler 9 hafta sürecek heyecanın son anlarına kadar mücadeleye devam edecek.

Haftayı bir galibiyet ile kapatan Dark Passage üst sıralara doğru olan takibini sürdürdü. Üçer galibiyetli 1907 Fenerbahçe ve 5 Ronin, yedinci sırayı paylaşırken haftayı galibiyetsiz kapatan GALAKTICOS 9. sırada kaldı. Team Aurora ise henüz galibiyet ile tanışamadı.

DERBİDE GÜLEN TARAF 1907 FENERBAHÇE

Şampiyonluk Ligi'nin 4. haftası 1907 Fenerbahçe ile Beşiktaş'ı karşı karşıya getirdi. Beşiktaş tarafı karşılaşmanın favorisiydi, 5 maçlık bir galibiyet serisiyle derbiye adım atıyordu. Ne var ki 1907 Fenerbahçe büyük bir sürprize imza atarak mücadeleyi kazandı. 33 dakika süren eşleşme, sarı - lacivertli ekibe bu mevsimdeki 3. galibiyetini getirdi.

5 RONİN GERİ DÖNDÜ

Geçen mevsimin finalisti 5 Ronin haftayı iki galibiyetle kapatarak rekabete yeniden dâhil oldu. Önceki haftalarda yalnızca bir galibiyet alabilen ekip, 4. hafta öncesinde Koreli alt koridor oyuncusu Pilot ile yollarını ayırma kararı vermişti. Genç oyuncusu Andariel'e şans tanıyan ekip yeni beşlisiyle çıktığı ilk sınavlardan başarıyla ayrıldı.

4. haftadan sizin için seçtiğimiz oyunlara buradan ulaşabilirsiniz.

Şampiyonluk Ligi'nde 5. hafta karşılaşmaları 20 - 21 Şubat tarihlerinde oynanacak ve 20 Şubat'taki maçların tamamlanmasının ardından ligin ilk devresi sona erecek. Karşılaşmaları lolespor.com adresinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

