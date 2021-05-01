LoL 30 Nisan Oynanış Gündemi yayımlandı!

League of Legends oynuyorsanız bu gündemi bilmenizde fayda var!

Riot Games tarafından geliştirilen ve yayımlanan video oyunu LoL 30 Nisan Oynanış Gündemi'ni geçtiğimiz günlerde forumu üzerinden yayımladı. Orman Erişilebilirliği adı altında toplamda 4 ana başlıklı bir değişiklik oldu. Biz de yayımlanan bu değişiklikleri sizler için derledik.

Oyunun uzun vadeli amaçlarından biri de düşük MMR düzeylerindeki ormancı tercih oranlarını arttırmak.

Daha esnek orman turları - Mevcut kısaltılmış orman süreleriyle birlikte canavar kesme ve baskın yapma temposu da önemli ölçüde yükseldi. Bu da her bir hatanın hem ormancı hem de takımı üstünde önemli etkileri olmasına neden oluyor.

Orman canavarı taban saldırı gücü pek çok kampta azaltıldı.

Orman canavarı saldırı gücü artışı pek çok kampta azaltıldı.

Kamp dirilme süresi: 2 dakika >>> 2 dakika 15 saniye

Kampların "parlak" uyarı süresi: 15 saniye >>> 10 saniye

Güçlendirme sağlamayan kamplardan kazanılan altın: %5 civarında arttırıldı.

Daha geniş bir şampiyon havuzu - Kusursuz bir alan etkili orman temizleme yetenek setine ya da Yampiri Yengeç kontrolü için gereken kitle kontrolü araçlarına sahip olma gereksinimlerini hafifletmenin birkaç şampiyonun daha önünü açacağını düşünülüyor.

Kitle kontrolüne ek olarak Çarp da hasar uygulamadan önce Yampiri Yengeç'in kalkanını kıracak.

Ormancı eşyalarının sahip olduğu mutlak sömürü: %10 >>> %8

Çarp'ın yüzdelik azami can iyileştirmesi: %10 >>> %15

Daha az kartopu etkisi - Bunu azaltmanın konumu oynamaya başlamayı kolaylaştıracağı ve uzun vadede bunu daha eğlenceli kılacağı düşünülüyor..

Geri gelme deneyimi dönüyor - Seviyeniz, oyunun ortalama seviyesi eksi birin altındaysa büyük canavarlar aradaki fark başına fazladan 50 XP kazandırır (eğer ortalama seviye 7'yse, 5. seviye ve altındayken geri gelme deneyimi kazanırsınız).

Canavarlara yönelik Çarp hasarı: Seviyeye bağlı olarak 390-1000 >>> 500 Taban Hasar, Çarp görevinin tamamlanmasının ardından 1000 Hasar.

Kampların savaşı terk ettiği anların anlaşılırlığı (geleceğe yönelik) - Üst düzey ormancılar için özellikle önemli olan orman becerilerinden biri de canavarların savaşı terk etme menzillerini kusursuz şekilde kontrol ederek onları en uygun noktalara çekmek ve temizleme hızını arttırmak. Bu beceri kaldırılmasa da yeni ormancıların her bir orman kampının savaşı terk etme kural ve menzillerini öğrenmelerine yardımcı olmak.

Canavarın savaşı terk etmesine 200 Menzil kala, canavarın savaşı terk etme menzilini gösteren bir uyarı animasyonu belirecek.

Riot Yorumu

Genel olarak bu değişikliklerin tüm beceri düzeylerindeki ormancılar için faydalı ve tatmin edici olmasını istesek de konuma önemli güçlendirmeler ya da zayıflatmalar getirmeyi hedeflemiyoruz. Aynı miktarda güç arttırıp azaltırken mekanikleri de kaydırarak ormanın yeni oyuncular için daha kucaklayıcı olmasını sağlamayı amaçlıyoruz. Bu değişiklikler sunuculara gelmeden önce yapmamız gereken birkaç çalışma daha var. Açık Beta'daki yorumlarınızı da yakından takip edeceğiz.

Kaynak: Playerbros