LoL 11.17 yaması ile Viego zayıflatılıyor, Luican alt koridora geri dönüyor!
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LoL 11.17 yaması ile Viego zayıflatılıyor, Luican alt koridora geri dönüyor!

LoL 11.17 yaması ile Viego zayıflatılıyor, Luican alt koridora geri dönüyor!
Playerbros - Haberler | Gamegar

11.17 Yaması, denge değişikliklerine daha fazla odaklanacak.

11.17 yamasına sadece bir hafta kaldı ve geliştiriciler, gelecek güncellemede bazı şampiyonlar için değişiklikleri özetlemeye başladı bile.

Bu yamada denge değişikliklerine daha fazla odaklanılacak. Ayrıca ayarlanan birden fazla şampiyon var. Lucian orta koridorda daha az güçlü hale getirilerek alt koridora daha fazla kaydırılacak. Yeni şampiyon Akshan da düşük kazanma oranlarından muzdarip olduğu için biraz değişecek.

LoL 11.17 yaması ile birlikte birkaç sistem değişikliği, şampiyon düzenlemeleri ve biraz daha solo sıraya odaklanan hafif bir güçlendirme/zayıflatılma listesindeki tüm şampiyonlar hemen aşağıda sizlerle.

Zayıflatılan Şampiyonlar

Graves

Irelia

Kayn (Blue)

Leona

Viego

Zed

Güçlendirilen Şampiyonlar

Ekko

Evelynn

Lissandra

Nami

Senna

Teemo

Xayah

League of Legends 11.17 yaması

Temel eşya İlah Sindiren nerfinin yanı sıra, Viego, League of Legends'ın profesyonel oyununda inanılmaz derecede yüksek bir seçim oranına sahip ve bu durumdan ötürü Riot, Viego'yu hem orta koridorda hem de ormanda biraz daha az etkili kılmak istediği için zayıflatıyor.

Mevcut metadaki bazı yaygın öğeler de biraz zayıflatılıyor, bunların arasında birçok şampiyon için vazgeçilmez bir öğe haline gelen popüler eşyalardan İlah Sindiren ve Yılan Dişi eşyaları yer alıyor. Riot, ayrık itmeyi daha uygulanabilir hale getirmek için Omurgakıran'ı güçlendirmeye çalışıyor. Ayrıca Youmuu'nun Hayaletkılıcı bu yama ile birlikte güçlendirilecek.

Zayıflatılan Eşyalar

İlah Sindiren

Yılan Dişi

Aklın Sonu

Güçlendirilen Eşyalar

Omurgakıran

Youmuu'nun Hayaletkılıcı

League of Legends'a yeni güncelleme ile gelecek değişiklikler hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın!

Kaynak: Playerbros

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