LoL 11.14 Yama Notları Yayınlandı
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LoL 11.14 Yama Notları Yayınlandı

LoL 11.14 Yama Notları Yayınlandı
Turkmmo - Haberler | Gamegar

Önemli yeniliklere sahne olan LoL 11.14 yama notları yayında.

Önemli yeniliklere sahne olan LoL 11.14 yama notları yayında. Temmuz ayının ilk güncellemesi, genel anlamda şampiyonlara odaklanıyor. Sıradan denge değişikliklerinin yanı sıra dört şampiyonda ayarlamaların olduğu yama, Işık Muhafızları'yla birlikte etkinliğe özel yeni bir oyun modu olan Ulti Büyü Kitabı'nı oyunculara takdim ediyor.

Ayrıca Işık Muhafızı Vayne, Işık Muhafızı Irelia, Işık Muhafızı Diana, Işık Muhafızı Riven, Işık Muhafızı Olaf, Mahvolmuş Pantheon ve Yükselmiş Pantheon Prestij Serisi 8 Temmuz 2021 tarihinde çıkıyor. Peki, LoL 11.14 yama notları başka neler sunuyor? Zayıflayan ve güçlenen şampiyonlar kimler? Güncellemede öne çıkan detaylara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

LoL 11.14 Zayıflayan Şampiyonlar

Ziggs: Taban manası azaldı.

Akali: Q artık E ile atılırken kullanılamıyor. R'nin yeniden kullanımının taban hasarı azaldı.

Xin Zhao: W'nun bekleme süresi ileri yetenek seviyelerinde arttı.

Nocturne: Pasifin minyonlara verdiği hasar azaldı.

Malzahar: Taban canı azaldı. Q'nun hasar oranı azaldı.

Shaco: Taban can ve hareket hızı azaldı.

Karma: Taban saldırı gücü azaldı.

LoL 11.14 Güçlenen Şampiyonlar

Darius: Pasifin Noxus Kudreti etkisinin ilave saldırı gücü arttı. E'nin bekleme süresi azaldı.

Garen: Q'nun ilave hareket hızı arttı. R'nin hedefin eksik canına bağlı olarak verdiği hasar arttı.

Graves: Taban saldırı gücü arttı.

Illaoi: Taban hareket hızı arttı.

Ivern: E'nin taban kalkanı ileri yetenek seviyelerinde arttı.

Rek'Sai: Q1'in taban hasarı arttı, Q2'nin taban hasarı ileri yetenek seviyelerinde arttı.

Seraphine: Q'nun hasarı arttı.

Taric: Q'nun bedeli azaldı. E'nin bedeli azaldı.

LoL 11.14 Yeni Eşyalar

Ölü Adamın Zırhı

Taban Nitelikler

Zırh: 40 ? 45

Hızkesen

Saldırı Gücü: 40 ? 45

Can: 400 ? 300

Durduran Saldırı Yavaşlatması: %90, 3 saniye boyunca azalarak %40'a iner ? 3 saniyeliğine %40

Düşkıran'ın (Ornn Geliştirmesi) Saldırı Gücü: 50 ? 55

Düşkıran'ın (Ornn Geliştirmesi) Canı: 500 ? 400

Düşkıran'ın (Ornn Geliştirmesi) Durduran Saldırı Yavaşlatması: %90, 3 saniye boyunca azalarak %40'a iner ? 3 saniyeliğine %40

LoL 11.14 Kostüm ve Renkler

Işık Muhafızı Vayne

Işık Muhafızı Irelia

Işık Muhafızı Diana

Işık Muhafızı Riven

Işık Muhafızı Olaf

Mahvolmuş Pantheon

Yükselmiş Pantheon Prestij Serisi

LoL 11.14 yama notları kapsamındaki tüm yeniliklere ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Turkmmo

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