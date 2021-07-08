LoL 11.14 Yama Notları Yayınlandı
Önemli yeniliklere sahne olan LoL 11.14 yama notları yayında.
Önemli yeniliklere sahne olan LoL 11.14 yama notları yayında. Temmuz ayının ilk güncellemesi, genel anlamda şampiyonlara odaklanıyor. Sıradan denge değişikliklerinin yanı sıra dört şampiyonda ayarlamaların olduğu yama, Işık Muhafızları'yla birlikte etkinliğe özel yeni bir oyun modu olan Ulti Büyü Kitabı'nı oyunculara takdim ediyor.
Ayrıca Işık Muhafızı Vayne, Işık Muhafızı Irelia, Işık Muhafızı Diana, Işık Muhafızı Riven, Işık Muhafızı Olaf, Mahvolmuş Pantheon ve Yükselmiş Pantheon Prestij Serisi 8 Temmuz 2021 tarihinde çıkıyor. Peki, LoL 11.14 yama notları başka neler sunuyor? Zayıflayan ve güçlenen şampiyonlar kimler? Güncellemede öne çıkan detaylara aşağıdan ulaşabilirsiniz.
LoL 11.14 Zayıflayan Şampiyonlar
Ziggs: Taban manası azaldı.
Akali: Q artık E ile atılırken kullanılamıyor. R'nin yeniden kullanımının taban hasarı azaldı.
Xin Zhao: W'nun bekleme süresi ileri yetenek seviyelerinde arttı.
Nocturne: Pasifin minyonlara verdiği hasar azaldı.
Malzahar: Taban canı azaldı. Q'nun hasar oranı azaldı.
Shaco: Taban can ve hareket hızı azaldı.
Karma: Taban saldırı gücü azaldı.
LoL 11.14 Güçlenen Şampiyonlar
Darius: Pasifin Noxus Kudreti etkisinin ilave saldırı gücü arttı. E'nin bekleme süresi azaldı.
Garen: Q'nun ilave hareket hızı arttı. R'nin hedefin eksik canına bağlı olarak verdiği hasar arttı.
Graves: Taban saldırı gücü arttı.
Illaoi: Taban hareket hızı arttı.
Ivern: E'nin taban kalkanı ileri yetenek seviyelerinde arttı.
Rek'Sai: Q1'in taban hasarı arttı, Q2'nin taban hasarı ileri yetenek seviyelerinde arttı.
Seraphine: Q'nun hasarı arttı.
Taric: Q'nun bedeli azaldı. E'nin bedeli azaldı.
LoL 11.14 Yeni Eşyalar
Ölü Adamın Zırhı
Taban Nitelikler
Zırh: 40 ? 45
Hızkesen
Saldırı Gücü: 40 ? 45
Can: 400 ? 300
Durduran Saldırı Yavaşlatması: %90, 3 saniye boyunca azalarak %40'a iner ? 3 saniyeliğine %40
Düşkıran'ın (Ornn Geliştirmesi) Saldırı Gücü: 50 ? 55
Düşkıran'ın (Ornn Geliştirmesi) Canı: 500 ? 400
Düşkıran'ın (Ornn Geliştirmesi) Durduran Saldırı Yavaşlatması: %90, 3 saniye boyunca azalarak %40'a iner ? 3 saniyeliğine %40
LoL 11.14 Kostüm ve Renkler
Işık Muhafızı Vayne
Işık Muhafızı Irelia
Işık Muhafızı Diana
Işık Muhafızı Riven
Işık Muhafızı Olaf
Mahvolmuş Pantheon
Yükselmiş Pantheon Prestij Serisi
LoL 11.14 yama notları kapsamındaki tüm yeniliklere ulaşabilirsiniz.
Kaynak: Turkmmo