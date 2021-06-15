LoL 11.13 yamasında Rumble ve Lee Sin zayıflıyor, Aphelios ve Xayah güçleniyor

LoL 11.13 yamasında güçlenen ve zayıflayan şampiyonların önizlemesi paylaşıldı.

LoL 11.13 yamasının önizlemesi oyunun tasarım geliştiricilerinden Mark Yetter tarafından paylaşıldı. Yeni yamada güçlenecek ve zayıflayacak olan şampiyonlar haberimizde.

Güçlendirmeler

Anethema'nın Zincirleri [YENİ EŞYA]

Hullbreaker [YENİ EŞYA]

Luden'in Feryadı

Liandry'nin Eziyeti

Hepbuz

Dinçleştirici Aytaşı

Hayalet Poro rünü

Dr. Mundo (Orman)

Xayah

Aphelios

Olaf

Zayıflatmalar

Rumble (Orman)

Lee Sin

Riven

Şampiyon Dengelemeleri

Tahm Kench

Viego (Orta Koridor - Orman)

Ayrıca paylaşılan önizlemede bazı eşyalara gelmesi planlanan güçlendirme ve zayıflatmalar da paylaşıldı. Önümüzdeki günlerde yamanın detayları paylaşıldığında tekrardan sizleri bilgilendireceğiz.

League of Legends 11.13 yamasının 23 Haziran 2021, Çarşamba günü sunuculara gelmesi planlanıyor.

Kaynak: Playerbros