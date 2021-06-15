LoL 11.13 yamasında Rumble ve Lee Sin zayıflıyor, Aphelios ve Xayah güçleniyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

LoL 11.13 yamasında Rumble ve Lee Sin zayıflıyor, Aphelios ve Xayah güçleniyor

LoL 11.13 yamasında Rumble ve Lee Sin zayıflıyor, Aphelios ve Xayah güçleniyor
Playerbros - Haberler | Gamegar

LoL 11.13 yamasında güçlenen ve zayıflayan şampiyonların önizlemesi paylaşıldı.

LoL 11.13 yamasının önizlemesi oyunun tasarım geliştiricilerinden Mark Yetter tarafından paylaşıldı. Yeni yamada güçlenecek ve zayıflayacak olan şampiyonlar haberimizde.

Güçlendirmeler

Anethema'nın Zincirleri [YENİ EŞYA]

Hullbreaker [YENİ EŞYA]

Luden'in Feryadı

Liandry'nin Eziyeti

Hepbuz

Dinçleştirici Aytaşı

Hayalet Poro rünü

Dr. Mundo (Orman)

Xayah

Aphelios

Olaf

Zayıflatmalar

Rumble (Orman)

Lee Sin

Riven

Şampiyon Dengelemeleri

Tahm Kench

Viego (Orta Koridor - Orman)

Ayrıca paylaşılan önizlemede bazı eşyalara gelmesi planlanan güçlendirme ve zayıflatmalar da paylaşıldı. Önümüzdeki günlerde yamanın detayları paylaşıldığında tekrardan sizleri bilgilendireceğiz.

League of Legends 11.13 yamasının 23 Haziran 2021, Çarşamba günü sunuculara gelmesi planlanıyor.

Kaynak: Playerbros

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Turan Muharrem İnce Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Jens Stoltenberg
Magazin Emel Sayın Enis Arıkan Funda Eryiğit İbrahim Tatlıses
Spor Burak Yılmaz Merih Demiral Roland Garros Emre Belözoğlu Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
LoL 11.13 yamasında Rumble ve Lee Sin zayıflıyor, Aphelios ve Xayah güçleniyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.06.2021 18:44:36. #1.13#

title