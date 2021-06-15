LoL 11.13 yamasında Rumble ve Lee Sin zayıflıyor, Aphelios ve Xayah güçleniyor
LoL 11.13 yamasında güçlenen ve zayıflayan şampiyonların önizlemesi paylaşıldı.
LoL 11.13 yamasının önizlemesi oyunun tasarım geliştiricilerinden Mark Yetter tarafından paylaşıldı. Yeni yamada güçlenecek ve zayıflayacak olan şampiyonlar haberimizde.
Güçlendirmeler
Anethema'nın Zincirleri [YENİ EŞYA]
Hullbreaker [YENİ EŞYA]
Luden'in Feryadı
Liandry'nin Eziyeti
Hepbuz
Dinçleştirici Aytaşı
Hayalet Poro rünü
Dr. Mundo (Orman)
Xayah
Aphelios
Olaf
Zayıflatmalar
Rumble (Orman)
Lee Sin
Riven
Şampiyon Dengelemeleri
Tahm Kench
Viego (Orta Koridor - Orman)
Ayrıca paylaşılan önizlemede bazı eşyalara gelmesi planlanan güçlendirme ve zayıflatmalar da paylaşıldı. Önümüzdeki günlerde yamanın detayları paylaşıldığında tekrardan sizleri bilgilendireceğiz.
League of Legends 11.13 yamasının 23 Haziran 2021, Çarşamba günü sunuculara gelmesi planlanıyor.
Kaynak: Playerbros