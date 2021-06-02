LoL 11.12 yamasında Wukong ve Kaisa zayıflıyor, Hecarim ve Rammus güçleniyor
Yarın gelecek olan yamanın ayrıntıları haberimizde. LoL 11.12 yaması ne zaman gelecek? LoL 11.12 yaması güncellemelerinde neler var?
LoL'ün 11.12 yamasının ayrıntıları oyunun Tasarım Direktörü Mark Yetter tarafından paylaşıldı. Yeni yamada rekabetçi arenada görmeye alıştığımız Renekton, Wukong, Kaisa ve Gnar şampiyonları zayıflıyor. LoL 11.12 yaması ne zaman gelecek? LoL 11.12 yaması güncellemelerinde neler var?
LoL 11.12 yaması Şampiyon Zayıflatmaları
Wukong:
Seviye başına saldırı gücü 4>> 3.5
Q yeteneğinin bonus Saldırı Gücü oranı %50>> %45
Kaisa:
Q bekleme süresi 8-6>> 10-6 saniye.
Varus:
W bonus hasarı %10.8 - %25.2>> %9 - %21 eksik cana göre hasar.
Nasus:
Pasifinin can çalması 12-24>> %10 - %22
Gnar:
Saldırı gücü 59>> 57
Renekton:
Q'nun şampiyon olmayan ünitelerden çektiği can miktarı 3-7 + %4 Temel Saldırı Gücü (Güçlendirilmiş halinde: 9-21 + %12 Temel Saldırı Gücü)>> 2-6 + %3 Temel Saldırı Gücü(Güçlendirilmiş halinde: 6-18 + %9 Temel Saldırı Gücü)
Talon:
W yeteneğinin ilk hasarı 45-105(+%55 Temel Saldırı Gücü)>> 40-80 + %40 bonus Saldırı Gücü
W Dönüş hasarı 45-145 (+%70 bonus Saldırı Gücü)>> 50-170 (+%80 Temel Saldırı Gücü)
Udyr:
R hasarı 60-130(+%70 Yetenek Gücü)>> 50-275(+%80 Yetenek Gücü)
Şampiyon Güçlendirmeleri
Rammus:
W bonus zırh değeri 30>> 40
R bekleme süresi 130-90>> 110-80
Hecarim:
Zırh değeri 32>> 35
Q yeteneğinin Temel Saldırı Gücü oranı %75>> %85
Draven:
Q bonus hasarı 35-55 (+%65-105 Temel Saldırı Gücü)>> 40-60 (+%70-110 Temel Saldırı Gücü)
Illaoi:
Seviye başına mana kazanımı 40>> 50
Malphite:
W'nun düz vuruş hasarı 10-50 (+%10 Zırh)>> 15-55 (+%15 Zırh)
Ziggs:
Q hasarı 85-265>> 85-285
R yeteneğinin orta/uzun mesafe gidiş hızı 1550>> 2250
Jarvan IV:
W bekleme süresi 12 saniye>> 9 saniye
Aphelios:
Büyü direnci 26>> 30
Seviye başına Saldırı Gücü 2.4>> 3
Diğer
Dr. Mundo: Mundo istediği yere gider! (Mundo yenilenmiş haliyle oyuna geliyor.)
LOL 11.12 YAMASI NE ZAMAN GELECEK?
League of Legends 11.12 yamasının 9 Haziran Çarşamba günü erken saatlerde sunuculara gelmesi bekleniyor.
Kaynak: Playerbros